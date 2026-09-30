¿Cuándo será la mejor fecha de 2026 para ver Saturno en el cielo? ¡Está por llegar!

Si te gusta mirar el cielo o simplemente tienes curiosidad por observar un planeta, octubre tendrá una noche especial para buscar a Saturno . El domingo 4 de octubre de 2026 llegará la oposición del planeta con el Sol , un fenómeno que lo colocará en una posición especialmente favorable para observarlo desde la Tierra.

Durante la oposición, la Tierra queda situada entre el Sol y Saturno, por lo que el planeta exterior se encuentra en una de sus posiciones más cercanas del año y recibe una iluminación favorable para destacar en el cielo nocturno; en esta ocasión, la distancia será de aproximadamente 8.65 unidades astronómicas.

¿Por qué esta fecha es especial para ver Saturno?

La oposición ocurre debido al movimiento de la Tierra y Saturno alrededor del Sol . Nuestro planeta completa su recorrido orbital más rápido que Saturno y, aproximadamente cada 378 días, vuelve a colocarse entre el Sol y este gigante gaseoso .

Ese movimiento hace que la oposición no ocurra siempre en la misma fecha; en 2026, el momento señalado será el 4 de octubre, cuando Saturno alcanzará una de sus mejores condiciones de observación del año.

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¿A qué hora y hacia dónde mirar?

Para quienes quieran intentar localizarlo, la recomendación es salir alrededor de las 20:00 horas en México, cuando ya haya oscurecido, y dirigir la mirada hacia el este, la zona del horizonte por donde sale el Sol durante la mañana.

A simple vista, Saturno puede distinguirse como un punto luminoso de aspecto ligeramente dorado que permanece fijo, a diferencia del parpadeo que suele apreciarse en las estrellas. Por eso, no es necesario conocer de astronomía para intentar encontrarlo.

¿Se pueden ver los anillos de Saturno?

Aquí está una de las partes más interesantes para quienes tengan algún equipo en casa. Aunque Saturno puede localizarse a simple vista, unos binoculares o un telescopio pequeño permiten observar sus característicos anillos con mayor detalle.

La oposición representa, por ello, una buena oportunidad para quienes quieran pasar de simplemente identificar el planeta a intentar observar sus principales características mediante un instrumento óptico.