¡Eclipse solar y eclipse lunar!: Los eventos astronómicos de agosto 2026 que no te puedes perder

¡Agosto ya está cerca! Y como seguro ya has visto por ahí los eventos astronómicos del mes se perfilan como de los mejores del año, pues estamos hablando del eclipse solar 2026 y el eclipse lunar que ocurren muy pronto. Aquí te dejamos las fechas y todos los detalles para que no te los pierdas.

Los eclipses no serán lo único por lo que no puedes despegar los ojos del cielo, el pico de las Perseidas ocurrirá entre el 12 y 13 de agosto; las conjunciones no se quedan atrás. Checa el calendario de eventos astronómicos de agosto 2026.

Eclipses de agosto 2026

Sin duda muchos ya están esperando la fecha del eclipse solar de agosto 2026, pero este no es el único, también estará el lunar, aquí las fechas:

12 de agosto: Eclipse solar total. La franja de totalidad cruza Groenlandia, Islandia y España. En México no se verá de forma directa.

27-28 de agosto: Eclipse lunar parcial profundo. Alcanzará un gran porcentaje de oscurecimiento y se podrá observar claramente desde México y el resto de América.

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Lluvias de estrellas y conjunción planetaria

2 de agosto: Mercurio alcanza su máxima elongación oeste, visible en el cielo matutino.

7 de agosto: La Luna pasa muy cerca del cúmulo estelar de las Pléyades.

8 de agosto: Conjunción cercana entre Marte y la Luna.

12-13 de agosto: Máximo de la lluvia de meteoros de las Perseidas, con condiciones favorables al coincidir con luna nueva. Aunque su actividad comienza entre el 17 de julio al 24 de agosto, con un máximo el 13 de agosto. La tasa máxima observable será de 150 meteoros por hora. Se pueden observar desde el anochecer del día 12 y el mejor momento será el amanecer del 13 de agosto.

15 de agosto: Espectacular alineación de planetas al amanecer (incluyendo a Mercurio y Marte junto a la Luna).

