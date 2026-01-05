Terror en Sayula, Veracruz: Decapitan a cuatro hombres dentro de un rancho al sur

La violencia extrema sacudió nuevamente al sur de Veracruz este lunes. Un reporte al número de emergencias alertó a las autoridades sobre una escena de terror en la comunidad de Aguilera, en Sayula de Alemán: al interior de un rancho, fueron localizados los cuerpos de cuatro hombres decapitados.

El hallazgo se registró en un predio ubicado sobre la carretera Acayucan-Salina Cruz. Elementos de la Policía Estatal fueron los primeros en arribar al sitio, confirmando la masacre y procediendo a acordonar la zona, donde peritos localizaron diversos casquillos percutidos, indicio de que las víctimas pudieron ser ejecutadas en ese mismo lugar antes de ser mutiladas.

Ayer mataron a 59 en México. Se reportan 149 ejecuciones en el primer fin de semana del año. En Veracruz 4 personas fueron decapitadas y tiraron sus restos en un rancho de Sayula. La pesadilla no termina. — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) January 5, 2026

¿Qué pasó en Veracruz? Sitian rancho de Sayula

La brutalidad del multihomicidio desató una intensa movilización de fuerzas federales y estatales. El rancho fue completamente sitiado por un despliegue operativo que incluyó a más de una docena de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones locales, quienes resguardaron el perímetro mientras se realizaban las diligencias periciales.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para intentar esclarecer el móvil de los asesinatos y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia en la región sur de la entidad.

En la zona sur de la entidad se registró un MULTIH0MIC1D10 🚨😱 pic.twitter.com/0TlPmZNQK1 — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) January 5, 2026

Hijo de político de Sayula, entre las posibles víctimas

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene hermetismo, en el lugar de los hechos se logró la identificación preliminar de uno de los fallecidos como Héctor "N". Los otros tres cuerpos permanecen en calidad de desconocidos.

Sin embargo, reportes locales y fuentes extraoficiales han revelado un trasfondo político en el crimen. Se presume que la víctima identificada es Héctor Velásquez Díaz, hijo de Héctor Velázquez Vázquez, quien fuera regidor de este municipio y que también fue asesinado en el año 2020 en el municipio vecino de Acayucan.