Scarlet Virginia desapareció camino a la escuela en la colonia Portales, CDMX; nunca llegó a clases

Una menor de 13 años llamada Scarlet Virginia Ochoa Magaña está desaparecida al ser vista por última vez en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

La última información que se tiene de la menor es que se dirigía a la escuela, pero luego de salir de su domicilio desapareció el 22 de septiembre de 2026.

Scarlet Virginia no llegó a la escuela tras salir de casa

Miuryel Svetlana, su mamá, relató a Azteca Noticias que su hija salió de casa rumbo a la secundaria donde estudia el tercer grado. Siempre sale de casa para tomarun camión de transporte público para llegar a la secundaria cerca de las 13:40 horas.

Por la noche, al acudir a la escuela por ella, se dio cuenta que su hija no estaba y las autoridades escolares le indicaron que nunca llegó a clases.

"Cuando yo llego en la noche, que siempre paso a recogerla, pues veo que Scarlet nunca sale de la secundaria. Empiezan a cerrar la reja a la que me acerco y comento al personal que no veo a Scarlet, a lo que me preguntan en qué grupo va, les respondí y en ese momento me dijo la trabajadora: 'déjeme checar si Scarlet vino a a la escuela', y efectivamente, Scarlet nunca llegó", relató en entrevista la mamá de la menor.

Fiscalía investiga desaparición de menor Scarlet Virginia

La desaparición de la estudiante fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y se emitió la Alerta Amber, al ser menor de edad, para encontrarla.

Fue vista por última vez a las 13:10 horas aproximadamente en la colonia Portales Sur y desde ese momento se desconoce su paradero, de acuerdo con la ficha de búsqueda.

Mide 1.5 metros, es de complexión delgada, tez piel clara; tiene cabello castaño claro y lacio, ojos café rasgados.

Vestía un pants escolar de color negro con franjas amarillas, blusa negra, sudadera negra con franjas amarillas y tenis color azul.

Cámara grabó a Scarlet Virginia camino a la escuela

La mamá de Scarlet, al saber que su hija no estaba en la escuela volvió a casa "por cualquier cosa de que apareciera y pues nunca apareció".

"Hasta el día de hoy sigue desaparecida. Hemos estado dándole seguimiento en la Fiscalía, pues aún no hay nada concreto (...) no hay ningún seguimiento al 100 por ciento".

Sin embargo, no se cuenta con la geolocalización del celular de Scarlet, lo que ha complicado más la búsqueda.

"Ni siquiera ha arrojado nada. Aún todavía no la identifican. El celular no ha sido identificado ahorita, como se hubiera borrado todo. Sí, no marca ubicación, no marca nada".

Hasta ese día, comentó, en la Fiscalía de la CDMX todavía no les dan una respuesta concreta de dónde podría estar ubicado su celular, pero una cámara grabó a la estudiante caminando aún hacia la escuela, pero no hay más rastro de ella.

"Hay muchas conclusiones porque nosotros fuimos a los autobuses y nos dijeron que no habpia subido, pero las cámaras de donde nosotros vivimos, en esa área, pues sí sale Scarlet y dobla hacia los camiones. O sea, que sí se subió al camión, pero no sabemos su paradero", aseguró.

"Hijita, si me escuchas, te esperamos en casa pronto. Te vamos a recibir con los brazos abiertos, te extrañamos mucho. Y toda la gente está muy preocupada por ti y principalmente nosotros, que somos sus padres", expresó.