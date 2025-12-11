¿Salió bola blanca? Así cambiará el Servicio Militar en México a partir de 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) prepara un cambio importante para el cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN). A partir del año 2026, los jóvenes mexicanos que resulten "encuadrados" (Bola Blanca o Azul) ya no tendrán que asistir durante todo un año a los centros de adiestramiento, sino que cumplirán su obligación en un periodo mucho más corto.

Este nuevo modelo busca optimizar la capacitación de los conscriptos y afectará directamente a los jóvenes que cumplan 18 años próximamente y realicen su trámite de alistamiento.

El nuevo modelo del Servicio Militar Nacional en 2026

De acuerdo con la información oficial sobre las fases del SMN, la etapa de Adiestramiento sufrirá una modificación sustancial en su duración y logística a partir de 2026.

El nuevo esquema se dividirá en "2 escalones" anuales. Cada uno de estos escalones constará únicamente de 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a 3 meses de instrucción.



Horario: Las sesiones se mantendrán de 07:00 a 13:00 horas .

Las sesiones se mantendrán de . Modalidad Interna (Opcional): Se mantiene la opción de cumplir "encuadrado" en una Compañía del Servicio Militar Nacional en modalidad de internado (lunes a viernes) durante tres meses.

¿A quiénes afecta y cómo es el proceso?

Este cambio aplicará para los Hombres y Mujeres Voluntarias que realicen su trámite. El ciclo del Servicio Militar se compone de cuatro fases obligatorias:



Alistamiento: Es el registro en Juntas Municipales y Alcaldías para los jóvenes que cumplen 18 años en el año en curso (Clase), así como Remisos y Mujeres Voluntarias. Sorteo: Se realiza un domingo de noviembre. Aquí se define si marchas (Bola Blanca/Azul) o quedas "A Disponibilidad" (Bola Negra). Reclutamiento (Entrega de Papeles): Ocurre los fines de semana de enero. Debes entregar tu cartilla y documentos en los puestos de recepción militar de 08:00 a 13:00 horas.

Documentos necesarios para el Reclutamiento:

Cartilla de identidad del SMN.

Copia de Acta de nacimiento.

Copia de Identificación Oficial con fotografía.

Copia de la C.U.R.P.

Liberación: ¡No pierdas tu cartilla!

Finalmente, la entrega de la Hoja de Liberación se realiza en el mes de diciembre. Si por alguna razón no recoges tu cartilla liberada en ese mes, tienes un periodo de prórroga de enero a junio del siguiente año en las Zonas Militares.

Advertencia: Si no recoges tu documento antes del 1 de julio, este será destruido. Recuerda que si no puedes asistir personalmente, un familiar en primer grado puede recogerla con una carta poder.