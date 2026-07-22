Paso a paso: Cómo tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional para mujeres en 2026

¡Atención, mexicanas! El trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN) para mujeres en México es un proceso de participación voluntaria respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A través de este programa, las ciudadanas pueden acudir a las juntas municipales, alcaldías de reclutamiento o unidades militares para inscribirse en las mismas condiciones administrativas que los varones, obteniendo su cartilla de identidad militar y la posteriormente la hoja de liberación tras cumplir con el adiestramiento.

Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera al personal del Servicio Militar Nacional.



El 17 de julio de 2026, se realizó la Toma de Protesta de Bandera del personal de soldados de la 6/a. Compañía del Servicio Militar Nacional, correspondiente al 2/o. Escalón de Adiestramiento, en… pic.twitter.com/Z4WRbiEynV — @Defensamx (@Defensamx1) July 20, 2026

Requisitos y documentos para tramitar la cartilla militar para mujeres

Para realizar la inscripción y solicitud de la cartilla ante las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento, las aspirantes deben presentar la siguiente documentación e información en original y copia:



Edad: Tener entre 18 y 39 años cumplidos

Tener entre Acta de nacimiento: Copia certificada del acta de nacimiento legible.

Copia certificada del acta de nacimiento legible. Identificación oficial: Credencial para votar (INE) u otra identificación oficial vigente con fotografía.

Credencial para votar (INE) u otra identificación oficial vigente con fotografía. CURP: Clave Única de Registro de Población en formato reciente.

Clave Única de Registro de Población en formato reciente. Comprobante de domicilio: Documento reciente no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz, teléfono o predial).

Documento reciente no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz, teléfono o predial). Comprobante de estudios: Certificado o constancia del último grado académico concluido o en curso.

Certificado o constancia del último grado académico concluido o en curso. Fotografías: Fotografías recientes tamaño cartilla o credencial (a color o blanco y negro, de frente, fondo blanco, rostro despejado, sin maquillaje y cabello recogido).

Fotografías recientes tamaño cartilla o credencial (a color o blanco y negro, de frente, fondo blanco, rostro despejado, sin maquillaje y cabello recogido). Solicitud de registro: Llenar la hoja de registro oficial

El paso a paso para la liberación de la cartilla militar

El procedimiento para completar el trámite y obtener la cartilla liberada se compone de las siguientes etapas oficiales:

