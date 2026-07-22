Paso a paso: Cómo tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional para mujeres en 2026
¿Quieres tramitar tu Cartilla del Servicio Militar Nacional? Te contamos cuáles son los requisitos, los documentos necesarios y el paso a paso para completar el registro voluntario.
¡Atención, mexicanas! El trámite de la Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN) para mujeres en México es un proceso de participación voluntaria respaldado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A través de este programa, las ciudadanas pueden acudir a las juntas municipales, alcaldías de reclutamiento o unidades militares para inscribirse en las mismas condiciones administrativas que los varones, obteniendo su cartilla de identidad militar y la posteriormente la hoja de liberación tras cumplir con el adiestramiento.
Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera al personal del Servicio Militar Nacional.— @Defensamx (@Defensamx1) July 20, 2026
El 17 de julio de 2026, se realizó la Toma de Protesta de Bandera del personal de soldados de la 6/a. Compañía del Servicio Militar Nacional, correspondiente al 2/o. Escalón de Adiestramiento, en… pic.twitter.com/Z4WRbiEynV
Requisitos y documentos para tramitar la cartilla militar para mujeres
Para realizar la inscripción y solicitud de la cartilla ante las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento, las aspirantes deben presentar la siguiente documentación e información en original y copia:
- Edad: Tener entre 18 y 39 años cumplidos al momento del registro.
- Acta de nacimiento: Copia certificada del acta de nacimiento legible.
- Identificación oficial: Credencial para votar (INE) u otra identificación oficial vigente con fotografía.
- CURP: Clave Única de Registro de Población en formato reciente.
- Comprobante de domicilio: Documento reciente no mayor a tres meses de antigüedad (agua, luz, teléfono o predial).
- Comprobante de estudios: Certificado o constancia del último grado académico concluido o en curso.
- Fotografías: Fotografías recientes tamaño cartilla o credencial (a color o blanco y negro, de frente, fondo blanco, rostro despejado, sin maquillaje y cabello recogido).
- Solicitud de registro: Llenar la hoja de registro oficial proporcionada en el módulo de reclutamiento para manifestar la voluntad de participar en el adiestramiento.
El paso a paso para la liberación de la cartilla militar
El procedimiento para completar el trámite y obtener la cartilla liberada se compone de las siguientes etapas oficiales:
- Alistamiento e inscripción: Acudir entre los meses de enero y octubre a la Junta Municipal, Alcaldía de Reclutamiento o instalación militar más cercana para entregar la documentación y tramitar la expedición de la cartilla.
- Asignación de Centro de Adiestramiento: Registrarse en los puestos de reclutamiento instalados durante los fines de semana para ser asignada a la unidad militar donde se tomará la instrucción.
- Adiestramiento sabatino: Asistir a las 13 sesiones sabatinas obligatorias del programa en el horario matutino establecido por la Sedena.
- Recepción de la cartilla y hoja de liberación: Una vez acreditadas las asistencias y concluido el periodo de adiestramiento, acudir a las Oficinas de Reclutamiento de Zona para recibir la cartilla de identidad y la hoja de liberación oficial expedida por la autoridad militar.