Catedral Metropolitana sufre nuevos daños, ¿qué pasó?

La Arquidiócesis de México informó que durante la tarde de este sábado 2 de septiembre se registró un desprendimiento en la fachada del Sagrario Metropolitano, concretamente en la puerta de ingreso al recinto de la Catedral Metropolitana, ¿qué pasó?

A través de un comunicado, la Arquidiócesis de México detalló que el desprendimiento afectó severamente la rampa de ingreso para personas en sillas de ruedas. Afortunadamente, durante el incidente no había feligreses ingresando al templo, por lo que ninguna persona resultó lesionada tras la caída de piezas de la fachada.

El desprendimiento ya fue reportado al Titular de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, el Arquitecto Arturo Balandrano Campos, quien en los próximos días informará acerca de las acciones a tomar para protección y restauración del monumento federal.

Cabe resaltar que la Catedral Metropolitana, es uno de los templos construidos en México antes de 1992, año en el que la Iglesia Católica obtuvo personería jurídica en el país, por lo que es un monumento considerado de propiedad federal.

¿Qué pasó en la Catedral Metropolitana? Se registró desprendimiento en la fachada del recinto|Arquidiócesis de México

Catedral Metropolitana llama a “unirse al rescate” del templo

En el comunicado, la Arquidiócesis de México acentuó que estos nuevos desprendimientos se suman a los que se registraron hace dos semanas al interior de la Catedral Metropolitana como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México.

Aquel rompimiento también generó grandes afectaciones como goteras importantes en diversas áreas del templo, mismos que la citada Dirección de Sitios y Monumentos mandó a proteger, de forma provisional con algunas lonas sobre las goteras y grietas.

Ricardo Valenzuela Pérez, rector del templo y deán del Venerable Cabildo Metropolitano, dijo el mes pasado que a esa “lamentable situación” se sumaba un “inexplicable retraso en la entrega de recursos para el inicio de la tercera etapa de la restauración”, sin hasta el momento ofrecer más comentarios al respecto.

Por los hechos anteriormente mencionados, la Catedral Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía a unirse al rescate de "este recinto que es tan significativo para todos los mexicanos".