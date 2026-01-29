Indignante VIDEO: Taxista ve a joven borracho en la banqueta y regresa a robarle el celular

La vulnerabilidad de un joven que se quedó dormido en la vía pública tras una noche de copas fue aprovechada por un taxista para cometer un delito, sin imaginar que los "ojos" de la CDMX lo estaban vigilando. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió este jueves 28 de enero un video que expone el modus operandi de algunos conductores de transporte público que "cazan" víctimas en estado inconveniente.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Isabel La Católica, en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias al monitoreo en tiempo real del Centro de Comando y Control (C2), se logró la detención del implicado minutos después del robo.

El video del atraco a un joven ebrio en la CDMX

En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa a un joven sentado sobre la banqueta, visiblemente afectado por el consumo de alcohol. La calle parece solitaria, lo que lo convierte en un blanco fácil.

La grabación muestra cómo un taxi con la cromática oficial (blanco con rosa) pasa frente al joven. Sin embargo, al notar el estado de la víctima, el conductor detiene la marcha y se echa de reversa varios metros hasta quedar frente a él.

Aparentó auxiliar a un joven sentado en la banqueta, pero su verdadera intención era robarle el celular. El seguimiento de las cámaras del C2 permitió localizar el vehículo y capturar al responsable. pic.twitter.com/orimuF22Jo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2026

El chofer desciende del vehículo y finge interactuar con el muchacho. Tras intercambiar un par de palabras, el joven termina recostándose totalmente en el concreto, vencido por el cansancio y el alcohol. Es en ese instante cuando el taxista aprovecha la indefensión: introduce la mano en la chamarra de la víctima, sustrae el teléfono celular, regresa a su unidad y emprende la huida.

Lo que el ladrón no sabía es que los monitoristas del C2 ya habían alertado a los policías en campo, quienes interceptaron el vehículo calles adelante.

¿Qué hacer si te encuentras en una situación de riesgo?

Este caso resalta la importancia de la videovigilancia, pero también la necesidad de la autoprotección. Quedarse dormido o perder la consciencia en la vía pública incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir robos, secuestros exprés o hipotermia.

Recomendaciones de seguridad al salir de fiesta:

Nunca te quedes solo: Si has bebido demasiado, asegúrate de estar siempre acompañado por alguien de confianza que se mantenga sobrio. Evita la vía pública: Si te sientes mal, no te sientes en la banqueta. Busca refugio en un establecimiento comercial, una tienda de conveniencia o solicita ayuda a una patrulla cercana. Comparte tu ubicación: Utiliza aplicaciones de mensajería para compartir tu ubicación en tiempo real con familiares o amigos antes de que tu batería se agote. Identifica el taxi: Si vas a abordar un transporte, verifica que las placas coincidan con el engomado y comparte los datos del viaje. En la CDMX, utiliza la app "Mi Taxi" dentro de la aplicación de la CDMX para vincular el viaje al C5.

El robo a transeúnte y el robo en transporte público son delitos que, según el Código Penal de la CDMX, se castigan con prisión. Si eres víctima o testigo, denuncia inmediatamente al 911 o utiliza los botones de auxilio de los postes del C5.

