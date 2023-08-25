VIDEO: India despliega el rover Pragyan cerca del Polo Sur de la Luna

El rover Pragyan de India ya caminó en el suelo de la Luna. Salió del módulo de aterrizaje, bajó por una rampa y dio un paseo. Se espera en breve pueda mandar imágenes del Polo Sur del satélite natural.

La agencia espacial india anunció que el vehículo de seis ruedas, un metro de largo y unos 30 kilos de peso, bajó por la rampa desplegada por el aterrizador Vikram y rodó unos metros por la superficie del satélite. Utiliza sus cámaras de navegación para inspeccionar el área y transmitir imágenes a la Tierra.

Cuál es el objetivo de llegar a la Luna

El interés por esta zona está relacionado con las supuestas reservas de hielo de agua del Polo Sur de la Luna que podrían sustentar puestos de avanzada humanos y suministrar propulsor para naves espaciales que se dirijan a Marte y otros destinos distantes.



Primera vez que un vehículo se desplaza en el polo sur de la Luna

Es la primera vez en la historia que un vehículo móvil se desplaza por territorio cercano al Polo Sur de la Luna, que se ha convertido en la nueva tierra prometida de la exploración espacial.

El rover comenzó a explorar la superficie tras cargar su batería y a realizar experimentos, y se preparó para nuevos desafíos, según el jefe de la agencia espacial india.

Chandrayaan-3 rover seen coming down the lander ramp onto the lunar surface 🫡 pic.twitter.com/LlZiVvKdun — Latest in space (@latestinspace) August 25, 2023

Tanto Vikram como Pragyan están diseñados para funcionar con baterías alimentadas por energía solar.

El rover Pragyanha recorrió con éxito una distancia de unos 8 metros", anunció posteriormente la agencia, y añadió que su instrumental "está activado". "Todas las cargas útiles del módulo de propulsión, el módulo de aterrizaje y el móvil funcionan según lo esperado".

Gracias a todo lo anterior, India se convirtió en la tercera nación en mover un aparato por la Luna.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon's image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G — ISRO (@isro) August 24, 2023



Ayer, la misión Chandrayaan-3 logró frenar su vertiginosa velocidad orbital de más de 6,000 kilómetros por hora hasta posarse muy despacio en la superficie del satélite.

Todo se hizo de forma automatizada y sin posibilidad de corrección desde la Tierra. Esta es la primera nave que consigue llegar a este entorno e India se ha convertido en el cuarto país que logra llegar a la Luna, después de Estados Unidos, la Rusia soviética y China.