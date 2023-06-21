Ola de calor: reabrirán bebederos en el Metro de la CDMX

Debido a las altas temperaturas que se han registrado en todo el país por la ola de calor, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reabrirán los bebederos que se encuentran en todas las estaciones del Metro, informó Guillermo Calderón, director del Sistema de Transpote Colectivo Metro.

"Estos 430 bebederos estuvieron suspendidos más de dos años por cuestión sanitaria por la pandemia, estamos en proceso de su habilitación y están distribuidos en todas las estaciones" .

Se trata de 430 bebederos que cuentan con dispositivos para altura convencional de adulto, para niños, personas en silla de ruedas y para rellenar las botella hidratante.

En conferencia de prensa, se detalló que para mitigar la ola de calor, también fueron rehabilitados 91 hidroventiladores y 32 nebulizadores ubicados en pasillos y transbordos de la red del Metro.

Cabe recordar que con la finalidad de evitar la propagación del virus y disminuir los contagios, durante la pandemia por Covid-19, dichos ventiladores fueron desactivados y puestos fuera de servicio.

¿Qué se recomienda ante la ola de calor que afecta la CDMX?

La Secretaría de Salud de la CDMX emitió algunas recomendaciones para evitar los golpes de calor ante las altas temperaturas:

Mantenerse hidatado

No exponerse al sol

Usar bloqueador

Vestir ropa de colores claros

Usar gorra

Usar lentes

Comer alimentos frescos

Cabe mencionar que se habilitarón 232 salas de hidratación oral en los centros de salud de la capital del País, el servicio es universal y gratuito.

Se informó que al momento no se han reportado fallecimientos ni hospitalizaciones por golpe de calor en la Ciudad de México.

El golpe de calor se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal, piel caliente y seca sin sudor, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar.

¿Cómo saber si estás deshidratado?

La depencia capitalina dio a conocer algunos síntomas para saber si te encuentras deshidratado.

En menores de edad:



LLanto sin lagrimas

Hundimiento en ojos

Boca seca

Irritabilidad

En adultos:

