¡Colapsa! Se registra derrumbe de antigua edificación en el centro de Colima por las intensas lluvias

La estructura de lo que alguna vez fue la sede de un periódico local en el corazón de la capital colimense fue víctima de un derrumbe. La antigua finca, construida a la vera del río Colima, había sido objeto de preocupación por parte de los residentes de la zona en los días previos al incidente.

Ruidos extraños alertaron a vecinos antes del colapso de la edificación en Colima

Vecinos de la propiedad, ubicada en una zona céntrica, habían notificado a las autoridades que desde hacía varios días se escuchaban ruidos inusuales provenientes del subsuelo. Estos sonidos se intensificaron la noche anterior al derrumbe, lo que llevó a los ciudadanos a alertar nuevamente a las dependencias de Protección Civil del estado.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 7:00 horas del día de ayer, no dejó personas lesionadas, ya que el inmueble se encontraba deshabitado desde hace muchos años.

Se derrumba la construcción de un antiguo periódico en #Colima.



Los vecinos ya habían alertado a las autoridades sobre ruidos extraños en la estructura, que se ubica sobre el cauce del río Colima. Afortunadamente no se reportan víctimas ni heridos.



Informa @Marcia_Colima pic.twitter.com/0iSWCqeqPJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 9, 2025

Debilitamiento en cimientos del edificio: posible causa del derrumbe

En respuesta a las llamadas, los cuerpos de emergencia acudieron al lugar y tomaron medidas preventivas, acordonando el área de una banqueta para impedir el paso peatonal y evitar cualquier posible riesgo.

Se cree que el debilitamiento de los cimientos del edificio podría estar directamente relacionado con las recientes lluvias que han afectado a la ciudad. Dado que la construcción se erigió justo en el margen del río Colima, la crecida del caudal a causa de las fuertes precipitaciones pudo haber socavado la base de la estructura.

Las paredes del edificio limitaban directamente con el cauce del río, lo que agrava la teoría de que la humedad y la fuerza del agua fueron factores determinantes en el colapso.

No se reportan heridos tras derrumbe de edicficio histórico de Colima

Afortunadamente, el derrumbe de la edificación, que había permanecido abandonada durante décadas, no causó daños a terceros. En las próximas horas, se espera que comiencen las labores de limpieza y que peritos especializados realicen un análisis exhaustivo para confirmar las razones que llevaron a la caída de la antigua finca.

La comunidad local ha expresado alivio de que el incidente no haya cobrado vidas humanas, aunque el colapso de una estructura tan antigua y emblemática del centro de Colima representa una pérdida para la memoria histórica de la ciudad. Las autoridades han asegurado que las investigaciones se llevarán a cabo con la debida diligencia para determinar las causas oficiales del suceso.

