Se registran 36,579 homicidios en 2020; Guanajuato encabeza la lista: INEGI

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer que durante el 2020 se registraron 36,579 homicidios en México, es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2019.

Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI.

Defunción según sexo

Por sexo, el mayor número de asesinatos correspondió a los hombres con 32,147 homicidios que representan el 88% del total, mientras que los homicidios de mujeres 3,952 muertes.

Causa de la defunción

Las principales causas de los homicidios fueron las agresiones con disparo de armas de fuego, incluidas armas cortas o largas, con 25,178 casos. En segundo lugar fueron las agresiones con objeto cortante, 3,645 asesinatos; así como las agresiones por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 2,847 decesos.



Los estados con mayor número absoluto de homicidios son:



· Guanajuato 5,373

· Chihuahua 3,467

· Estado de México 3,089

Mientras que las entidades con las cifras más bajas fueron:



· Baja California Sur con 78





· Campeche con 76

· Yucatán con 72

AMLO pide cambio de fiscal en Guanajuato

El pasado 16 julio el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó un llamado al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, a cambiar al fiscal Carlos Zamarripa por la falta de resultados en la disminución de los índices de violencia registrados en los últimos 12 años.

#EnLaMañanera | Después de que Guanajuato reportó en las últimas horas 10 homicidios dolosos, el presidente @lopezobrador_ se pronunció por revisar la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa nombrado desde hace más de 10 años pic.twitter.com/s1cbcopU1s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2021

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO pidió revisar los nombramientos de fiscales por 12 o 15 años, los cuales fueron realizados los gobiernos pasados.

AMLO aseguró que la Fiscalía General de la República revisará los casos que corresponden al fuero federal en Guanajuato, “porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad, no se avanza”.