La sentenciaron por secuestradora en CDMX y ahora pagará más de 400 mil pesos; conocía a su víctima

Una mujer fue sentenciada a 37 años de cárcel por haber participado en un secuestro en la Ciudad de México (CDMX), cuya víctima fue llavada a una casa en Naucalpan, Estado de México (Edomex), tras conocerla.

La sentenciada, quien formaba parte de un grupo criminal dedicado al secuestro con operación en ambas entidades, permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, Estado de México, conocido como penal de Barrientos.

Víctima de secuestro fue llevada a Naucalpan

La secuestradora fue identificada como María José Gutiérrez Ragazzo, quien trasladó a su víctima a una casa de seguridad en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con la investigación, la mujer fue responsable de secuestrar en enero de 2014 a una persona en la capital del país, informó la Fiscalía General de la República (FGR) este 2 de octubre.

Secuestradora conocía a su víctima y otros sujetos la ayudaron

María José Gutiérrez Ragazzo, de acuerdo con los hechos acreditados, se aprovechó de que era una persona con trato cercano a la víctima, lo que derivó en que tenía pleno conocimiento de su capacidad económica.

Al domicilio señalado arribaron otros individuos quienes sometieron, golpearon, amarraron y despojaron de sus pertenencias a la víctima.

Luego, contactaron a la familia de la víctima para exigirle dinero a cambio de su libertad, y tras la negociación, logró sobrevivir aunque con diversas lesiones.

Imponen multa a mujer por secuestro en CDMX

El Ministerio Público Federal, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en 2015, ejerció acción penal y en agosto de 2023 se libró la orden de aprehensión en contra de la entonces presunta implicada.

En septiembre del mismo año fue aprehendida. Una vez que dictó el auto de formal prisión en su contra, la defensa recurrió a distintas instancias jurisdiccionales, sin embargo, la FGR obtuvo el fallo condenatorio.

La FGR informó que la mujer, además de compurgar una sentencia de 37 años, también tendrá que pagar por reparación del daño y multa de 403 mil 740 pesos.

Dicha determinación fue obtenida por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, quien luego de diversos procedimientos, acreditó ante un juez que la mujer era responsable.

