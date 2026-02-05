Secuestro de 10 mineros en Sinaloa desata alarma nacional en la industria minera por falta de seguridad

El sector minero volvió a alzar la voz tras el secuestro de diez mineros en Sinaloa y exigió mayores condiciones de seguridad y respeto al Estado de derecho en las regiones mineras del país. Aseguró que este caso no es un hecho aislado, sino que la inseguridad se ha convertido en un riesgo permanente en las zonas donde se desarrolla esta actividad.

Sector minero alza la voz ante la desaparición de 10 trabajadores en Sinaloa

A través de un pronunciamiento fechado el 4 de febrero de 2026 en la Ciudad de México, las organizaciones que integran esta industria alzaron la voz por la vida de sus compañeros, así como por la seguridad y el Estado de derecho en las regiones mineras del país.

El sector minero alza la voz por la vida de nuestros compañeros mineros privados de la libertad, la seguridad, y el Estado de Derecho en las regiones mineras



Las organizaciones que integramos el sector minero nacional expresamos nuestra profunda preocupación por la… pic.twitter.com/FL6X0OlKjh — Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) February 4, 2026

En el documento, solicitaron la aparición con vida de:



José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

El sector se solidarizó con las familias, colegas y comunidades de los afectados, y reiteró que toda persona que trabaja en la minería merece condiciones de seguridad y dignidad para desempeñar su labor.

La inseguridad, un hecho no aislado en Sinaloa

Señaló que este hecho no es aislado y que la inseguridad que enfrentan diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente.

Asimismo, la industria minera afirmó que aporta bienestar económico y desarrollo social a más de 696 comunidades en el país y rechazó categóricamente cualquier acusación de vínculo con la delincuencia organizada.

Indicó que tanto mineros como trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas han sido víctimas de la inseguridad, por lo que hizo un nuevo llamado a mejorar las condiciones de seguridad en estas zonas.

Finalmente, el sector reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y contribuir en las investigaciones correspondientes.

Subrayó que la violencia y la impunidad no deben normalizarse en ningún entorno productivo y que la vida debe ser una prioridad ineludible.