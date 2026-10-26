Secuestró a un músico en Sonora y atacó a mando policial: Cae en Mexicali “El Isra”, operador de “Los Rusos”

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales terminó con la captura de un objetivo prioritario en la frontera norte del país. Elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional detuvieron en Mexicali a Israel Leonel “N”, alias “El Isra”. El hombre de 42 años es identificado como operador regional del grupo "Los Rusos", facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

Estos son los delitos por los que era buscado.

Detienen a integrante de "Los Rusos"

La captura de "El Isra" se hizo sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, en el municipio de Mexicali. Con labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, agentes de la Marina, Guardia Nacional y autoridades de Baja California le dieron seguimiento a su localización hasta lograr su localización.

En #Mexicali, #BajaCalifornia, elementos de @SEMAR_mx, #SSPC y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a Israel Leonel “N”, identificado como operador regional de un grupo delictivo. https://t.co/UuYPilBHvW pic.twitter.com/VITrR3UY1x — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 26, 2026

"El Isra" tenía orden de aprehensión

Al momento de su arresto, el presunto delincuente ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad.

Las autoridades lo señalan como uno de los principales generadores de violencia en la zona limíte entre el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Integrante de "Los Cromos" secuestró a músico en Sonora

Entre las investigaciones que integran las autoridades en su contra, "El Isra" está relacionado con el secuestro de un cantante ocurrido en agosto de 2026 en San Luis Río Colorado.

Las líneas de investigación oficiales lo vinculan de forma directa con actividades de tráfico de drogas en ambos estados.

Atacó a un mando de inteligencia policial en 2024

Las autoridades indicaron que el detenido participó activamente en un ataque armado cometido en 2024 contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, FESC, de Baja California.

Este antecedente lo mantenía en el radar de los objetivos prioritarios para las instituciones de seguridad.

Estructura de "Los Rusos" en la frontera norte

De acuerdo con las autoridades federales, la célula criminal de "Los Rusos" opera como brazo armado con presencia activa en la región del Valle de Mexicali y municipios colindantes de Sonora, por lo que su detención busca debilitar las operaciones de dicho grupo delictivo en la zona.