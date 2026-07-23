¿Qué cubre un seguro de gastos médicos y qué no? Todo lo que debes saber

Un accidente o una enfermedad grave pueden representar un gasto de miles de pesos o incluso de millones de pesos, pero contar con un seguro de gastos médicos mayores ayuda a reducir el impacto económico al cubrir hispitalizaciones, cirugías o tratamientos y otros servicios médicos, que aunque su cobertura depende del plan contratado.

¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores?

Un seguro de gastos médicos mayores, es el producto financiero que, a cambio de una prima (costo del seguro), si tu o alguien de tu familia se enferma o sufre algun accidente, cubre los gastos médicos generados por el evento hasta el límite de la suma asegurada. Además de la prima, existen dos conceptos más a cargo del asegurado que es el deducible y coasegurado.



El deducible : Este concepto es la cantidad fija no reembolsable que cubrirás cuando se presente una enfermedad o accidente por lo que hay que contar con esa cantidad de recursos en el momento del evento.

: Este concepto es la cantidad fija no reembolsable que cubrirás cuando se presente una enfermedad o accidente por lo que hay que contar con esa cantidad de recursos en el momento del evento. El coasegurado: Es un porcentaje que se aplica al monto total de los gastos en que incurres derivados de un accidente o enfermedad una vez que se ha descontado del deducible. Dentro de este concepto existe el llamado "tope", que es la cantidad máxima que pagarás por este concepto sin importar el monto del siniestro.

De acuerdo con la Condusef, tienes que tener en cuenta que los gastos médicos totales deben de ser mayores a este importe para que comience la obligación de la seguradora. También es indispensable que conozcas los tipos de conceptos que se utilizan para el seguro de gastos médicos:



Tabulador de honorarios médicos : este concepto es el listado que especifica el monto máximo a pagar al médico tratante por cada procedimiento médico y/o quirúrgico.

: este concepto es el listado que especifica el monto máximo a pagar al médico tratante por cada procedimiento médico y/o quirúrgico. Red de hospitales: son los hospitales con los que la aseguradora maniene convenio de pago y a los cuáles puedes acceder, si lo deseas.

son los hospitales con los que la aseguradora maniene convenio de pago y a los cuáles puedes acceder, si lo deseas. Exclusiones : Situaciones por las cuales la aseguradora se exime de intervenir para asegurarte; estas pueden variar dependiendo de cada institución.

: Situaciones por las cuales la aseguradora se exime de intervenir para asegurarte; estas pueden variar dependiendo de cada institución. Preexistencias : Enfermedades o padecimiento que hayan sido declaradas o diagnosticadas antes de la contratación y fecha del inicio de la póliza.

: Enfermedades o padecimiento que hayan sido declaradas o diagnosticadas antes de la contratación y fecha del inicio de la póliza. Períodos de espera : Es el tiempo que debe de pasar entre la fecha inicial de contratación de la póliza y el momento en el que se cubrirán ciertas enfermedades o padecimientos.

: Es el tiempo que debe de pasar entre la fecha inicial de contratación de la póliza y el momento en el que se cubrirán ciertas enfermedades o padecimientos. Formas de pago: Las aseguradoras pueden cubrir los gastos médicos de dos maneras, con un pago directo o mediante el reembolso. En el pago directo, la aseguradora liquida directamente al prestador de servicios en convenio con los gastos procedentes derivados de la enfermedad o del accidente. Y el reembolso es la modalidad que tú pagas directamente al prestador del servicio de gastos médicos y la aseguradora te reintegra todos aquellos que procedan.

¿Qué cubre y que no un seguro de gastos médicos?

Un seguro de gastos médicos es prordial ya que nadie está extento de enfermarse o sufrir un accidente.

Lo que sí cubre un seguro de gastos médicos

Consultas médicas

Hospitalización

Cirugías

Urgencias médicas

Estudios de laboratorio

Medicamentos administrados durante la hospitalización

Honorarios médicos

Ambulancia terrestre

Tratamientos derivados de accidentes

Lo que no cubre un seguro de gastos médicos