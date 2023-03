5 Pueblos Mágicos cerca de CDMX para visitar en Semana Santa

¿Todavía no tienes un plan definido para las vacaciones de Semana Santa 2023? Entre las múltiples opciones que tienes si vives en la Ciudad de México (CDMX), no olvides considerar los famosos Pueblos Mágicos cercanos a la capital, en especial si no quieres hacer un viaje muy largo o si solo tienes un par de días para disfrutar.

Por poner algunos ejemplos, a continuación te presentamos cinco Pueblos Mágicos cerca de la CDMX a los que puedes llegar en auto o camión, una gran alternativa para salir de la rutina capitalina y viajar a algún sitio turísitico en esta Semana Santa.

Recuerda que estas vacaciones serán durante la semana de 2 al 9 de abril de 2023, por lo que si tu plan es pasar la noche en alguna locación ajena a tu casa, te recomendamos hacer una reservación lo más pronto posible y de esta manera asegurar tu estancia durante los días festivos, en especial si tu viaje cae en jueves o viernes santo.

¿Cuál es el Pueblo Mágico más cercano a CDMX?

El pueblo mágico por excelencia para los habitantes de la CDMX se ubica en el Estado de México y es Tepotzotlán, pues está a poco más de 40 kilómetros de distancia y en un buen día es posible llegar en apenas 30 o 40 minutos en auto, por lo que es una opción rápida y viable si deseas hacer un viaje exprés a un pueblito cercano a la Ciudad de México.

La Secretaría de Turismo presume que entre los espacios más disfrutables de Tepotzotlán, la Plaza de la Cruz se coloca como uno de los más destacados, cuyo valor radica en la cruz atrial de piedra labrada con imágenes de la Pasión de Cristo, además de tener un quiosco con todo tipo de vendimia y actividades culturales.

¿Qué Pueblos Mágicos visitar cerca de la CDMX?

A continuación te presentamos otros cinco Pueblos Mágicos cercanos a la CDMX a los que podrías acudir esta Semana Santa 2023, los cuales reunen escencia tradicional, riqueza cultural y todo lo necesario para pasar un buen fin de semana largo, en especial si deseas aprovechar los últimos días que usualmente suelen otorgar en espacios laborales.