¿Ganas de vacaciones? La Semana Santa 2026 será en estas fechas

¿Estás contando los días para un descanso? La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y sí, incluirá periodo oficial de vacaciones escolares en México.

Esta celebración religiosa, que también marca una de las temporadas vacacionales más esperadas del año, se ubicará entre finales de marzo y los primeros días de abril.

Si estás planeando viaje o simplemente quieres saber cuándo habrá pausa en clases, aquí te contamos todo.

Este Miércoles de Ceniza, sacerdotes salieron a las calles de #CDMX para imponer la ceniza a los feligreses, llevando esta tradición fuera de los templos y acercándola a quienes, por trabajo o tiempo, no pueden acudir a misa.



Vía @laucasillas https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/GYTGGUD7Tw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

¿Cuándo cae la Semana Santa 2026?

La Semana Santa 2026 se celebrará del:



Domingo 29 de marzo ( Domingo de Ramos )

) Domingo 5 de abril (Domingo de Resurrección)

Los días más relevantes dentro de la semana son:



Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Sábado de Gloria: 4 de abril

Estas fechas cambian cada año porque dependen del calendario lunar y el equinoccio de primavera.

¿Cuándo son las vacaciones escolares de Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP 2025-2026, el periodo de vacaciones será:

Del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026

Esto significa que estudiantes de educación básica tendrán dos semanas completas sin clases , coincidiendo con la Semana Santa y la semana posterior.

El regreso a clases está previsto para el lunes 13 de abril de 2026 .

¿Es puente oficial o descanso obligatorio?

En México, ni Jueves Santo ni Viernes Santo son días de descanso obligatorio por ley federal del trabajo; sin embargo:



Muchas escuelas suspenden actividades.

Dependencias y oficinas suelen reducir operaciones.

Es una de las temporadas con mayor movimiento turístico del año.

Por eso, aunque no sea feriado oficial para todos los trabajadores, en la práctica se convierte en uno de los periodos de descanso más amplios del primer semestre.

Destinos para pasar Semana Santa en México

De acuerdo con tendencias de búsqueda en temporadas anteriores y reportes turísticos, los destinos que suelen concentrar mayor interés durante la Semana Santa 2026 son:



Cancún y Riviera Maya

Acapulco

Puerto Vallarta

Los Cabos

Mazatlán

San Miguel de Allende

Taxco (procesiones tradicionales de Semana Santa)

Durante este periodo, la ocupación hotelera suele superar el 80% en destinos de playa y ciudades coloniales con tradición religiosa. Además, las representaciones de la Pasión de Cristo, como las que se realizan en varias regiones del país, atraen tanto a fieles como a turistas.

Si planeas viajar en Semana Santa 2026, lo recomendable es reservar con anticipación para evitar alzas de precio conforme se acerca la fecha.