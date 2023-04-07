España celebra la Semana Santa con solemnidad y fervor

La Semana Santa en España es de las celebraciones más solemnes para el mundo católico. Las procesiones y los pasajes biblícos se representan con fervor y ante los ojos de locales y turistas que viven con pasión los momentos que son de los más importantes para los seguidores de la fe crisitiana.

Hoy Viernes Santo es la jornada en que registra más actividad de toda la #SemanaSantaMadrid2023, con más de una decena de procesiones.



El alcalde, junto a la concejala delegada de Turismo, ha asistido a la procesión de #JesusdeMedinaceli pic.twitter.com/nHB0yVUqYj — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) April 7, 2023

En distintas ciudades de España, se conmemora este Viernes Santo, en Madrid la capital, la turística Catedral de la Almudena se convierte en el punto de reunión pero Andalucía, particularmente Sevilla, Málaga y Granada son los lugares donde el pueblo preserva la conemoración con procesiones de hermandades y cofradías a las que se unen fieles católicos que aprovechan estos días de azueto para vivir su fe.

En el Viernes Santo, después del Viacrucis, según la tradición en este día los fieles acompañan en su luto a la Virgen María en sus diferentes representaciones. Como la virgen de La Macarena de Sevilla, con el paso de hermandades como El Silencio, El Gran Poder, La Macarena, El Calvario, Esperanza de Triana y Los Gitanos, toman las calles en la procesión denominada La Madrugá. Una procesión particular y muy popular en Sevilla, es la que realiza la Hermandad de los Negritos, que nace en la época de la esclavitud de finales del siglo XIV al XIS, cuando los esclavos salian en procesión y desde hace siglos se mantiene viva.

En los días de Semana Santa se respira un ambiente fúnebre en las calles, pero la alegría regresa el Domingo de Resurrección cuando los católicos del mundo celebran que Jesucristo ha resucitado, de acuerdo con Biblia. En este día se cierran las celebraciones de Semana Santa con el reencuentro de la Virgen María y su hijo.

Turismo religioso

España es un gran destino para las vacaciones de Semana Santa pues aquellos que buscan vivir la tradición católica de los llamados días "santos" es ideal pues encontrarán solemnidad y tradiciones vivas por doquier. Y a la vez locales y extranjeros pueden disfrutar de sus destinos turísticos y esparicimiento.

¿Cuántos católicos hay en España?

En general el número de personas que se declaran practicantes de la religión católica ha ido disminuyendo y en España no es la excepción.

Según cifras una encuesta de septiembre de 2022, el centro el 39.1 por ciento se declaró católico, no practicante, un 18.1% católico practicante pero el número que ha crecido mas es el de los ateos que ya rebasa el 15%.