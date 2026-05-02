“Que se vayan los morenarcos” de Sinaloa, que han hecho tanto daño a miles de familias: Paloma Sánchez

La senadora sinaloense Paloma Sánchez celebró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia temporal a su cargo y calificó esto como un primer paso hacia la rendición de cuentas con la finalidad de comprobar que el estado estuvo a cargo de un "narcogobernador".

Señaló que Rocha Moya perdió la protección del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que ahora tendrpa que hablar, lo que podría destapar más nombres de la élite morenista.

"Estoy muy impresionada, es algo que hemos estado exigiendo, gritando en Sinaloa, que se fuera, que renunciara, se escuchaba en las calles 'fuera Rocha' y es un llamado que los sinaloenses hicieron después de 600 días de guerra, de dos mil homicidios, después de tres mil desaparecidos y esto es un paso para que se larguen estos morenarcos que le han hecho tanto daño a tantas familias".

La senadora @palomaSnchez celebró la licencia temporal de @rochamoya_ como un primer paso hacia la rendición de cuentas.



Señaló que el gobernador perdió la protección de @lopezobrador_ y que ahora "va a hablar", lo que podría destapar más nombres de la élite morenista.



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Tuvo que venir la justicia de Estados Unidos

Para la senadora Paloma Sánchez, es una lástima que la justicia haya tenido que venir desde Estados Unidos, pues el gobierno federal nunca actuó, pero dijo que con ese movimiento, Rocha Moya se queda sin la protección de López Obrador.

"Esta fue una llamada directa de pides renuncia porque pides renuncia... Es una lástima que la justicia tuvo que venir de Estados Unidos porque este gobierno no hizo nada bajo la protección de Andrés Manuel López Obrador", indicó la legisladora priista.

Y aseguró que esto es es apenas "la punta del iceberg" de una narcopolítica que permea a Morena y a la llamada Cuarta Transformación.

"Rocha va a hablar y lo veo bastante molesto pidiendo licencia ya sin la protección de Andrés Manuel", destacó la senadora.