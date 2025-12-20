Capturan a “La Piruja” en Baja California: Presunto líder de “Los Rusos” y objetivo prioritario

En un golpe estratégico contra el crimen organizado en el noroeste del país, autoridades de Baja California detuvieron a Javier Gabriel Mora Pino, alias “La Piruja”, identificado como uno de los principales líderes del grupo delictivo "Los Rusos" , brazo armado de la facción conocida como "La Mayiza" .

La captura se realizó tras semanas de labores de inteligencia y seguimiento, durante un operativo nocturno en el Valle de Mexicali, donde fue asegurado un arsenal de alto poder, droga y vehículos. El detenido era considerado objetivo prioritario por su nivel de violencia y capacidad operativa.

La detención busca debilitar la estructura criminal que mantiene presencia en zonas estratégicas de Baja California y Sonora, particularmente en rutas utilizadas para el trasiego de drogas y el control territorial.

¿Quién es "La Piruja" y por qué era objetivo prioritario?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California , "La Piruja" encabezaba una célula criminal dedicada al control territorial en Mexicali y en San Luis Río Colorado, Sonora.

Autoridades estatales lo identificaban como un generador de violencia y operador clave de "Los Rusos", organización vinculada a "La Mayiza". Investigaciones de inteligencia lo relacionan con homicidios contra distribuidores de droga que se negaron a alinearse con su estructura criminal.

Desde el año pasado, su nombre y fotografía aparecían en carteles oficiales de objetivos prioritarios de la entidad.

Operativo en el Valle de Mexicali en el que detuvieron a "La Piruja"

La detención ocurrió la noche del viernes 19 de diciembre en la zona rural de Mexicali, como resultado de un operativo coordinado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con apoyo de corporaciones federales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional .

Durante la intervención, “La Piruja” fue capturado junto con otro individuo y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Tras su detención, Javier Gabriel Mora Pino fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República , que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público Federal determinará su situación jurídica por delitos relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Armas, droga y vehículos que le aseguraron a "La Piruja"

Durante la captura, los agentes estatales y federales confiscaron armamento de alto poder, equipo táctico, drogas y vehículos que estaban en posesión del detenido.

Entre lo asegurado se encuentran dos armas largas calibre .223, así como tres granadas de fragmentación. También se decomisaron chalecos balísticos, cargadores y municiones.

En materia de narcóticos, las autoridades incautaron alrededor de kilo y medio de metanfetamina, además de más de mil 400 dosis de marihuana. Asimismo, fueron asegurados dos vehículos.