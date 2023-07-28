Legislador de Morena pide ser llamado “Checo Pérez” en la Cámara de Senadores

Un hecho insólito se vivió en la política mexicana luego de que el senador de Morena, Sergio Pérez Flores, pidió ser llamado “Checo Pérez”, como el reconocido piloto mexicano de la Fórmula 1 e incluso agregó que planea registrarse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para aparecer en los tableros de votaciones, asistencia página web y otros medios.

De acuerdo con el oficio que envió el senador, fue el 24 de julio cuando el secretario técnico de Morena, Gilberto Encina Espejer recibió dicha petición; sin embargo, en esta no se exponen los argumentos por los que busca ser identificado como “Sergio Checo Pérez”.

“Solicito atentamente que se realicen los ajustes necesarios en todos los trámites y comunicaciones oficiales, así como en la página de internet del Senado, tablero de asistencia, votaciones en el pleno”, se lee en su solicitud.

¿Quién es el senador Sergio Pérez Flores?

Sergio Pérez Flores es licenciado en Informática por la Universidad del Valle de Cuernavaca; sin embargo, no detuvo su preparación y realizó dos maestrías, una en Ciencias Políticas y la segunda en Administración Pública por la Universidad de la Bretaña Occidental en Brest, Francia.

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintos puestos, en diciembre del 2006 lo eligieron Director General de Planeación y Operación Policiacas hasta llegar a ser Director Regional en la Secretaría del Bienestar; estos son algunos de los puestos que ha tenido en toda su carrera.



Director Regional, Secretaría del Bienestar.Enero/2019 – Enero/2021

Coordinador de la Defensa del Voto de la 4ta Circunscripción Electoral, Partido Político morena.Agosto/2017-Julio/2018

Subgerente de Radiocomunicación 074, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.Enero/2014 – Marzo/2017

Jefe de Asesores, Comisión de Derechos Humanos de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Agosto/2012 - Enero/2014

Secretario del Ayuntamiento, Municipio de Temixco, Morelos. Enero/2010 - Julio/2012

Secretario de Seguridad Pública, Municipio de Temixco, Morelos. Noviembre/2009 - Enero/2010

Director General de Planeación y Operaciones Policiacas, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos. Diciembre/2006 - Diciembre/2008

Coordinador General del C4, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos

¿Por qué busca un “cambio” de nombre?|Captura de pantalla

Legislador de Morena ya aparece como "Checo Pérez Flores"

A través de redes sociales sorprendió que el legislador del partido guinda ya utiliza el apodo en distintas publicaciones e incluso en la página oficial del senado ya vislumbra como "Checo Pérez Flores" , lo que causó distintas críticas en redes sociales al considerar que se preocupan por otros temas que no son esenciales.