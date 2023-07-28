Legislador de Morena pide ser llamado “Checo Pérez” en la Cámara de Senadores
El político de Morena, Sergio Pérez Flores solicitó ante el Senado ser ubicado como “Sergio Checo Pérez” e incluso ya busca registrarse ante el IMPI.
Un hecho insólito se vivió en la política mexicana luego de que el senador de Morena, Sergio Pérez Flores, pidió ser llamado “Checo Pérez”, como el reconocido piloto mexicano de la Fórmula 1 e incluso agregó que planea registrarse en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para aparecer en los tableros de votaciones, asistencia página web y otros medios.
De acuerdo con el oficio que envió el senador, fue el 24 de julio cuando el secretario técnico de Morena, Gilberto Encina Espejer recibió dicha petición; sin embargo, en esta no se exponen los argumentos por los que busca ser identificado como “Sergio Checo Pérez”.
“Solicito atentamente que se realicen los ajustes necesarios en todos los trámites y comunicaciones oficiales, así como en la página de internet del Senado, tablero de asistencia, votaciones en el pleno”, se lee en su solicitud.
¿Quién es el senador Sergio Pérez Flores?
Sergio Pérez Flores es licenciado en Informática por la Universidad del Valle de Cuernavaca; sin embargo, no detuvo su preparación y realizó dos maestrías, una en Ciencias Políticas y la segunda en Administración Pública por la Universidad de la Bretaña Occidental en Brest, Francia.
Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en distintos puestos, en diciembre del 2006 lo eligieron Director General de Planeación y Operación Policiacas hasta llegar a ser Director Regional en la Secretaría del Bienestar; estos son algunos de los puestos que ha tenido en toda su carrera.
- Director Regional, Secretaría del Bienestar.Enero/2019 – Enero/2021
- Coordinador de la Defensa del Voto de la 4ta Circunscripción Electoral, Partido Político morena.Agosto/2017-Julio/2018
- Subgerente de Radiocomunicación 074, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.Enero/2014 – Marzo/2017
- Jefe de Asesores, Comisión de Derechos Humanos de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Agosto/2012 - Enero/2014
- Secretario del Ayuntamiento, Municipio de Temixco, Morelos. Enero/2010 - Julio/2012
- Secretario de Seguridad Pública, Municipio de Temixco, Morelos. Noviembre/2009 - Enero/2010
- Director General de Planeación y Operaciones Policiacas, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos. Diciembre/2006 - Diciembre/2008
- Coordinador General del C4, Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos
Legislador de Morena ya aparece como "Checo Pérez Flores"
A través de redes sociales sorprendió que el legislador del partido guinda ya utiliza el apodo en distintas publicaciones e incluso en la página oficial del senado ya vislumbra como "Checo Pérez Flores" , lo que causó distintas críticas en redes sociales al considerar que se preocupan por otros temas que no son esenciales.