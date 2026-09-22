Mató a su hermano también: confirman quién asesinó a Yair Romero, candidato a diputado de Morena

Dos años después del asesinato de Yair Martín Romero Segura, candidato a diputado federal de Morena, el responsable del homicidio fue sentenciado.

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero de 2024 en el municipio de Ecatepec, Estado de México, pero el homicida también mató a Joan Martín Romero Segura, hermano del candidato.

¿Quién es el homicida del candidato de Morena?

El hombre declarado culpable por el homicidio es Enrique Lagunas Castillo, quien fue sentenciado a 70 años de prisión, de acuerdo con lo informado por las autoridades este 22 de septiembre.

Lsa sentencia se dictó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su responsabilidad en el delito de homicidio.

De una discusión al crimen: el día que mataron a Yair Martín

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, las víctimas eran representantes de la Asociación de Microempresarios y Transportistas de Ecatepec..

El 10 de febrero del 2024 llegaron a la colonia Santa Clara Coatitla y discutieron con un sujeto identificado como “El Michoacano” y con integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), entre ellos Enrique Lagunas Castillo.

La discusión habría sido presuntamente por problemas entre agremiados de rutas de transporte público.

Escolta disparó contra "El Michoacano"

La Fiscalía del Estado de México señaló que en algún momento de la discusión, Enrique Lagunas sacó un arma de fuego, la cual habría detonado en contra de las víctimas, ocasionándoles la muerte.

En los mismos hechos, uno de los escoltas de las víctimas disparó en contra de alias “El Michoacano”, quien perdió la vida en el lugar.

Homicida de candidato pagará más de 700 mil pesos

Enrique Lagunas fue encarcelado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez.

Durante el desarrollo del proceso judicial, el Agente del Ministerio Público aportó los elementos de prueba necesarios para demostrar la participación del investigado y un juez lo declaró culpable del delito de homicidio que causa la muerte de dos personas en un mismo hecho.

Por este delito, le dictó una sentencia 70 años de prisión, impuso una multa por 542 mil 850 pesos, así como el pago de reparación del daño por 237 mil 768 pesos.

