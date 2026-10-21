¡Sin clases HOY! Estos alumnos descansarán este miércoles 21 de octubre por el frente frío

La SEP suspende clases para este miércoles 21 de octubre de 2026 en ocho municipios de Veracruz, esto como medida preventiva ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias asociadas al frente frío número 2.

La disposición aplica para todos los niveles educativos, por lo que estudiantes, docentes y personal escolar de las localidades incluidas deberán suspender sus actividades presenciales durante esta jornada.

De acuerdo con el Gobierno de Veracruz, la medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, mientras las autoridades continúan con las acciones de atención y prevención ante las condiciones meteorológicas que afectan principalmente al sur de la entidad.

¿En qué municipios de Veracruz suspenden clases HOY 21 de octubre?

Las autoridades estatales informaron que la suspensión de actividades escolares se mantiene este miércoles en los siguientes ocho municipios:



Catemaco

Hueyapan de Ocampo

Las Choapas

Nanchital

Saltabarranca

San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

Uxpanapa

¿Habrá clases en el resto de Veracruz?

El aviso estatal establece la suspensión de actividades escolares en los ocho municipios mencionados. Por ello, no debe interpretarse como una suspensión generalizada para todo Veracruz.

Las familias y los estudiantes de otras localidades deben consultar los comunicados de la Secretaría de Educación de Veracruz y de Protección Civil para conocer si existen disposiciones específicas para sus municipios.

Frente frío sigue azotando a México

La suspensión responde a las afectaciones ocasionadas por las lluvias asociadas al frente frío número 2, que han provocado complicaciones en distintas localidades del sur de Veracruz.

Las precipitaciones han generado inundaciones y anegamientos en zonas habitacionales, por lo que las autoridades mantienen acciones para atender a la población y reducir riesgos.

En días recientes, el Gobierno estatal informó sobre labores de vigilancia en zonas inundadas, atención a familias afectadas y monitoreo de ríos y presas. También se desplegó personal de distintas dependencias para apoyar en las tareas de emergencia.

Y es que, aunque el sistema frontal comenzó a alejarse de las costas veracruzanas, las autoridades determinaron mantener la suspensión escolar en los ocho municipios para este miércoles, como parte de las medidas preventivas.

