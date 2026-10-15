Septiembre fue el segundo mes más cálido de la historia y supera el umbral de los 1.5 °C

¡El planeta se calienta! Septiembre 2026 volvió a colocarse entre uno de los meses más cálidos jamás registrados en el mundo, según informó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

Este mes fue el segundo septiembre más caluroso registrado en el planeta, solo por detrás del de 2023, y el segundo mes consecutivo con una temperatura global por encima de 1.5 grados.

¿Por qué septiembre de 2026 fue uno de los meses más calurosos de la historia?

Los registros de Copernicus muestran que septiembre de 2026 quedó apenas por debajo del récord establecido en 2023, aunque la diferencia solo fue de 0.11 grados Celsius.

El calor también se reflejó en las temperaturas de la superficie de los océanos. En las zonas ubicadas fuera de las regiones polares, el promedio llegó a 21.05 grados Celsius, el valor más alto registrado para el noveno mes.

Uno de los factores que propicia este calentamiento es “El Niño”, un fenómeno natural que calienta las aguas del océano Pacífico tropical y puede elevar las temperaturas en distintas partes del mundo.

🌡️ September 2026 was the 2nd warmest globally & 3rd warmest in Europe on record. 🇪🇺 Western Europe saw exceptional heat, with parts of France, Portugal, Spain & Italy 4–6°C above average. 🛰️ #CopernicusEU tracks climate extremes. 🔗 https://t.co/uMOM5xYwWm #ImageOfTheDay https://t.co/u6R6WS1VNK — Copernicus EU (@CopernicusEU) October 12, 2026

¿Qué regiones del mundo registraron más calor en septiembre de 2026?

Europa enfrentó temperaturas inusualmente elevadas, siendo el tercer septiembre más caluroso, mientras que la región occidental igualó el récord de 2023.

A las altas temperaturas se sumó la falta de lluvia en amplias zonas de Europa occidental y central, así como en partes del este del continente, especialmente en países como Francia, Italia, Grecia y zonas de los Balcanes.

Algunas regiones que registraron temperaturas superiores a la media, aunque no necesariamente calor extremo fueron:



América del Norte: el centro de Estados Unidos y el norte de Canadá experimentaron condiciones notablemente más cálidas de lo habitual.

el centro de Estados Unidos y el norte de Canadá experimentaron condiciones notablemente más cálidas de lo habitual. Siberia occidental: extensas áreas registraron anomalías cálidas.

extensas áreas registraron anomalías cálidas. Antártida occidental: se observó la mayor anomalía de temperatura del aire del mes.

“El Niño” se intensifica hacia un evento muy fuerte

Con base en pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), el fenómeno “El Niño" continuó intensificándose durante el mes, donde las temperaturas superficiales del mar en la región ecuatorial del Pacífico superaron los 3 °C por encima del promedio de 1991–2020.

En la región de monitoreo Niño 3.4, la temperatura media alcanzó 29.70 °C, un máximo para los registros de Copernicus.

Mientras que las anomalías térmicas más extremas del planeta se registraron frente a las costas de Perú y al oeste de las Islas Galápagos, donde las temperaturas del mar llegaron a estar entre 6 y 7 °C por encima de lo normal.