El mes más caluroso en la Tierra desde 1940: Copernicus alerta por temperaturas extremas que superan el límite del Acuerdo de París

Si sentiste que el calor no dio tregua durante las últimas semanas, los datos oficiales de autoridades lo confirman. El Servicio de Cambio Climático Copernicus de Europa reveló que agosto no solo rompió récord como el más caluroso registrado, sino que empató como el mes más caluroso en el planeta desde 1940.

Calor extremo sin precedente en el planeta

Durante agosto, la temperatura media global alcanzó los 16.96 grados Celsius, cifra que se ubica casi un grado por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020.

Además, el periodo de verano que abarca de junio a agosto empató con el verano de 2024 como la temporada más calurosa registrada a nivel mundial.

El impacto de "El Niño"

Especialistas del organismo ambiental explicaron que este fenómeno responde a dos factores principales:



Calentamiento global: La acumulación continua de gases contaminantes en la atmósfera.

La acumulación continua de gases contaminantes en la atmósfera. Fenómeno de "El Niño" : El sobrecalentamiento en las aguas del Océano Pacífico tropical, el cual eleva la temperatura del agua del mar a niveles históricos.

Earth just had its hottest August on record and tied the benchmark for the hottest month ever recorded since at least 1940, according to the Copernicus Climate Change Service, a European climate monitoring agency. https://t.co/8Aw2B3tUDq pic.twitter.com/LAsxBBic1S — CNN (@CNN) September 10, 2026

Fue el mes caluroso en la historia del planeta

Por lo general, julio suele ser el mes más caliente del año en todo el mundo. Aunque los datos muestran que desde 1940 solo en cuatro ocasiones agosto ha superado o empatado las temperaturas de julio, siendo la última vez en 1985, lo que marca un comportamiento diferente en los patrones del clima.

Olas de calor extremo en Europa y Estados Unidos

Este incremento global se tradujo en eventos climáticos severos en distintos puntos del mapa:

Europa: Registró el verano más cálido de su historia, acompañado por olas de calor

Registró el verano más cálido de su historia, acompañado por Estados Unidos: Experimentó temperaturas extremas que superaron los registros históricos de la época del "Dust Bowl" en 1936 y los niveles de 2021.

El límite del Acuerdo de París superado

Durante este mes, la temperatura del aire en la superficie se situó 1.65 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Esto representa la primera vez desde noviembre del año pasado que un mes supera la meta de contención de 1.5 grados establecida dentro del Acuerdo de París.