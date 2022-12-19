Shakira se solidarizó con el futbolista Amir Nasr, condenado a muerte

En el marco del final del Mundial de Qatar 2022, la cantante colombiana Shakira se solidarizó con el jugador de Irán, Amir Nasr-Azadani, quien se encuentra condenado a muerte en su país de origen a causa de protestar a favor de los derechos de las mujeres.

La cantante utilizó su cuenta de Twitter para rechazar la medida en contra del jugador Amir Nasr-Azadani. "Hoy en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y un compañero futbolista llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres", redactó el pasado 18 de diciembre.

Asimismo, mencionó que espera más que un minuto de silencio en los corazones de todos para recordar lo importante y demandar por lo que es justo.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml — Shakira (@shakira) December 18, 2022

Futbolista Amir Nasr-Azadani enfrenta ejecución por protestar en Irán

El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani se enfrenta a una ejecución por parte del régimen de Irán, esto, por participar en protestas a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país.

Amir Nasr-Azadani fue acusado de formar parte de un grupo armado involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad durante las protestas de la ciudad de Esfahan, en el centro de Irán.

Exigen justicia por Amir Nasr-Azadan

A tan solo pocos días de que se llevara la final del Mundial de Qatar 2022, en donde Argentina quedó campeón, en redes sociales diversas personas exigieron justicia para el futbolista Amir Nasr-Azadan y pidieron que se detuviera el partido final.

¿Quién es Amir Nasr-Azadani, el jugador condenado a muerte?|Twitter/RadioZamaneh

Cabe destacar que esta no fue la primera vez que Shakira se solidarizó con el futbolista de Irán, pues el pasado 17 de diciembre redactó a través de su cuenta de Twitter: "El Mundial, la Navidad no pueden ser más importantes que la vida humana".

Junto a ella, uno de sus amigos más cercanos, Alejandro Sanz pidió unirse en un grito de espranza ante la "barbarie" que busca realizar Irán a Amir-Nasr Azadani y también redactó algunas palabras a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, la familia de Maradona y otros futbolistas internacional mostraron su rechazo hacia la pena de muerte a Amir-Nasr Azadani de 26 años.