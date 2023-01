Sheinbaum acusa “guerra sucia” en su contra desde oficinas públicas

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que lo ocurrido en las oficinas públicas de la alcaldía Cuauhtémoc es muestra de que es una “guerra sucia” en su contra, la cual se orquesta desde oficinas públicas.

En la supervisión de la obra del puente vehicular Gran Canal, en la Venustiano Carranza, Sheinbaum aseguró que se trata de minimizar la que llamó “guerra sucia” en su contra y la que ha denunciado.

“Para mí en realidad es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe y no es de una alcaldesa, es de la oposición, particularmente del PAN”, declaró.

Sheinbaum dijo que se busca acotar el conflicto entre la Jefa de Gobierno y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y descartó que sea un asunto de dos funcionarias.

“No es asunto con la alcaldesa. No voy a entrar en debate con ella... lo quisieron poner así, no se trata de eso, que vean los ciudadanos, que vean lo que significa la “guerra sucia” en una oficina pública y no es un asunto de ella, es asunto de una campaña orquestada”, sostuvo.

Contraloría informa sobre propaganda contra Sheinbaum en Cuauhtémoc

La jefa de Gobierno dijo que será el contralor capitalino el que detalle las sanciones administrativas por la propaganda encontrada en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc para saber si hubo desvío de recursos públicos.

Sheinbaum explicó que esta “guerra sucia” en su contra la fortalece y la ciudadanía verá la diferencia entre el gobierno que representa y la oposición.

“Están preocupados porque cada vez pierden más en la ciudad y porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país, buscan atacar, esa es su manera de hacer política. Obviamente la Contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanción administrativa”, indicó.

Al respecto, el secretario de la Contraloría de la Ciudad de México (CDMX), Juan José Serrano Mendoza, explicó en conferencia de prensa que en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc s encontraron 13 paquetes y 12 mantas.

Aseguró que supuestos trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc comenzaron a agredirlo luego de detectar la propaganda en contra de Sheinbaum.

“Ese material estaba ahí cuando nosotros llegamos a las 9:41 de la noche”, respondió a las acusaciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien dijo que personal de la contraloría sembró la propaganda en las oficinas públicas.