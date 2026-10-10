Casos de shigellosis en EU van en aumento: ¿Qué es y cómo se contagia la infección que ocasiona diarrea con sangre?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, a través de reportes epidemiológicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han encendido las alarmas ante el preocupante incremento de casos de Shigellosis altamente resistentes a los antibióticos convencionales.

La shigelosis es una infección bacteriana intestinal aguda provocada por la bacteria Shigella, la cual afecta el revestimiento del tracto digestivo causando inflamación severa y un cuadro clínico conocido como disentería.

¿Qué es la shigelosis y cuáles son sus síntomas principales?

Esta enfermedad gastrointestinal se caracteriza por provocar cólicos abdominales intensos, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea aguda que con frecuencia contiene sangre, moco o pus.

Aunque históricamente la shigelosis se asociaba a niños pequeños en guarderías o a viajeros que visitaban regiones con saneamiento deficiente, los nuevos análisis de vigilancia revelan un cambio en el perfil de riesgo.

Las cepas extintivamente resistentes a medicamentos (XDR) han aumentado considerablemente, pasando de un 0 % registrado entre 2011 y 2015 a más del 8.5 % de los aislamientos analizados por los CDC, requiriendo la hospitalización de más de un tercio de los pacientes afectados.

¿Cómo se contagia la shigellosis y quiénes son vulnerables?

La transmisión de la bacteria Shigella ocurre por vía fecal-oral y destaca por su altísima contagiosidad, ya que se requieren tan solo 10 organismos bacterianos para infectar a una persona, así lo mencionan los CDC. El contagio se produce principalmente al ingerir agua o alimentos contaminados con partículas fecales, o por el contacto directo de persona a persona al no lavarse adecuadamente las manos.

Asimismo, los especialistas subrayan que el contacto sexual directo, particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, y la falta de acceso a infraestructuras de agua y saneamiento en personas sin hogar se han consolidado como vías clave de propagación.

Los niños son los más propensos al contagio de shigellosis, pero esto no excluye a personas de otros rangos de edad. También se señala a los viajeros como personas en riesgo puesto que de protno pueden estar en espacis donde el agua y los alimentos no son seguros.