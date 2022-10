Siguen hospitalizadas las personas heridas tras balacera en Irapuato

Continúan hospitalizadas dos mujeres y un hombre, que sobrevivieron al ataque a balazos en un centro botanero de Irapuato, Guanajuato el pasado 15 de octubre donde murieron seis hombres y seis mujeres.

A más de una semana del hecho, el responsable de la salud en el estado de Guanajuato las reportó delicadas.

“Recibimos a estas personas en el Hospital General, cabe mencionar que lamentablemente están utilizando armas de calibres muy altos las personas que alcanzan a llegar a los hospitales llegan con lesiones sumamente severas,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Daniel Díaz, Secretario de Salud de Guanajuato.

En tanto, la vocera de Seguridad en Guanajuato, dijo que continúan las investigaciones y agregó que las organizaciones delincuenciales que operan en el estado, son las involucradas en éste y otros hechos.

“Son las mismas, con apoyos distintos, de otras partes del país, incluso,” explicó Sophia Huett, Secretaria Ejecutiva de Seguridad de Guanajuato.

La vocera de seguridad agregó que se debe de atacar las estructuras financieras y detener a los líderes criminales para reducir la capacidad de fuerza de los grupos delictivos.

¿Qué pasó en Irapuato el 15 de Octubre del 2022?

En un bar ubicado en la Calle Jamaica de la Colonia 12 de diciembre en Irapuato, Guanajuato. Murieron 6 hombres y 6 mujeres además tres personas resultaron lesionadas. Esto tras un ataque a balazos.

De acuerdo con autoridades municipales en un boletín, el reporte al 911 de detonaciones se hizo a las 7:51 de la noche del sábado 15 de octubre del 2022. Vecinos, aseguran que escucharon varios impactos por arma de fuego.

“Ahí estaba yo sentada porque tenía mucho calor y luego me dice mi hija: amá, le digo ¿qué?, unos balazos no sí, me asomé a la puerta y ahí venía el corredero de gente,” dijo María Cervantes, vecina.

“Lo único que hice pues asomarme y vi que estaba ahí una gente disparando y ya pues preferimos cerrar y esperarnos a que todos se fueran que todo pasara pues, ¿cuántas detonaciones alcanzó a escuchar aproximadamente?- pues entre unas 20 o 30 por ahí, yo la verdad me encerré,” comentó una persona que fue testigo de los balazos.

“Pues yo nomás escuché las detonaciones para arriba lo que hice agarré a mi niño y me fui para arriba, hasta el techo,” dijo otra testigo.

Testigos señalan que al interior había personas conviviendo cuando ingresaron sujetos armados y comenzaron a disparar.

El múltiple asesinato dejó vestigios en el centro botanero. En la puerta de la entrada principal. Se aprecian tres impactos de arma de fuego.

De acuerdo con autoridades estatales por medio de un comunicado, se desplegó un operativo de seguridad. Y la Fiscalía del Estado de Guanajuato ya indaga para dar con los responsables.