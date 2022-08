Sin avances en las investigaciones del caso Debanhi Escobar

Luego del ultimátum que Mario Escobar, padre de Debanhi le dio a las autoridades, que era un plazo de 15 días, para la resolución del caso, este miércoles nuevamente arribó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Las Mujeres en Monterrey, Nuevo León, para revisar los avances del caso. Escobar fue contundente al decir que hasta este momento las autoridades no han actuado.

“Venimos ahorita a ver ahora con que nos sale la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, a ver si ha trabajado; es increíble cómo les decía en la última ocasión que nos digan que nosotros aportemos cuando es trabajo de ellos, no sé a qué le tengan miedo o que estén escondiendo, las cámaras están a la vista y hemos ido en varias ocasiones y los reporteros y la gente los han visto que tienen cámaras no sabemos porque motivo no las quieren mostrar,” declaró el papá de Debanhi ante los medios de comunicación al salir de su encuentro con autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

¿Qué le pasó a Debanhi Escobar?

Debanhi murió por asfixia provocada por un tercero. En una rueda de prensa funcionarios del gobierno federal y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dieron a conocer el resultado de un peritaje forense llevado acabo por tres expertos en medicina forense y un perito internacional el pasado 1 de julio.

La necropcia reveló que Debanhi Escobar Bazaldúa, de 18 años, habría muerto por asfixia por sofocación.

“Qué la causa de muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldua se debió a una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios; la segunda conclusión es que el intervalo postmortem que se estableció en base a los hallazgos macroscópicos en los signos cadavéricos es de 3 a 5 días a partir de la localización de la víctima,” declaró Felipe Edmundo Takajashi, Dir. Inst. Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia.

Otra conclusión es que Debanhi, no fue víctima de un abuso sexual.

“La tercera conclusión es el hecho de que no se encontró ninguna evidencia ningún tipo de lesión hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual y la última se descarta por completo la posibilidad de una asfixia por sumersión,” continuó Felipe Edmundo Takajashi, Dir. Inst. Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia.

El padre de la hoy occisa, Mario Escobar, asistió a la conferencia utilizando unos tenis, similares a los que traía puestos su hija el 9 de abril, cuando fue vista por última en la carretera Monterrey Laredo, cerca del Motel Nueva Castila.

“Queremos decirles mi esposa y yo que seguimos buscando la verdad, que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Debanhi,” manifestó en ese momento Mario Escobar.

Con las cuatro conclusiones de esta última autopsia, el esclarecimiento sobre la muerte de Debanhi, da otro giro.

Sin embargo, el sospechoso o el asesino de Debanhi es una interrogante más a todas las dudas que rodean este caso,