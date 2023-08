Automovilistas y transportistas protestaron en una gasolinería de Tula, Hidalgo. Se quejaban de fallas en sus unidades tras cargar combustible en esa estación y denunciaban que la gasolina y el diésel estaban alterados.

Dario Serrano López, uno de los afectados, relató a Fuerza Informativa Azteca: “Mi carro también empezó a fallar y le digo es eso es la gasolina porque no había fallado, estaba bien mi carro y de repente empezó a perder fuerza y ya le hablé a mi mecánico y le pregunté entonces si es la gasolina o le echaste huachicol y le digo no, le echo gasolina de la gasolinera y dice no pues entonces está mal esa gasolina”.

¿Gasolina con agua? Automovilistas denuncian gasolinería de Tula, Hidalgo

Como él decenas de usuarios llegaron a quejarse a la estación ubicada en la colonia Jalpa, sobre la carretera El Carmen en Tula, Hidalgo. Jessica Hernández, describió también fallas en su unidad tras cargar gasolina en este lugar: “Hice carga de combustible a mi unidad y avancé yo creo a lo mejor unos 500 o 600 metros y a la hora de pasar, de cruzar un tope perdió fuerza totalmente perdió fuerza”.





Al no tener respuesta bloquearon los acceso a la estación. En algunas unidades colocaron cartulinas con mensajes como: “Servifácil estación PL 1442ES 2015 Vende diésel contaminado ¡Exigimos solución!”.

Ante la presión el jefe de operaciones de la gasolinería, Daniel Gómez, habló con los automovilistas: “Si es el diésel yo tomo medidas para que ningún otro cliente salga afectado y obviamente para pagar los daños al cliente, al igual yo les haría saber en este momento una vez que se revise”.

El acuerdo fue que ambas partes realizarían revisiones a los vehículos afectados con distintos mecánicos para determinar la precisión de los daños y si esto se debía a gasolina adulterada; de ser así el establecimiento pagará los desperfectos.

¿Cómo afecta la gasolina con agua a mi vehículo?

La gasolina y el agua no se mezclan bien porque son dos líquidos con densidades muy distintas. Cuando se mezcla gasolina con agua, la gasolina pierde su potencial energético.

Estos son algunos de los daños de esta mezcla en tu unidad: