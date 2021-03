Sin estudio amparo interpuesto por Zhenli Ye Gon contra discriminación

El Juez Octavo de Distrito en Materias de Amparo del Estado de México no encontró materia para seguir estudiando el amparo interpuesto por el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, quien reclamó actos de discriminación al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, el juzgador declaró sobreseído el recurso interpuesto.

A Zhenli Ye Gon es procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, en su modalidad de tráfico, y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El empresario chino estuvo en el ojo en el 2007 cuando se logró el mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo, en un casa de su propiedad en las Lomas de la Ciudad de México, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) encontró una pila de cientos de miles de billetes que sumaban 207 millones dólares.

Zhenli Ye Gon buscaba ampararse ante la presunta discriminación que se le proporciona en comparación a otros internos, por no gozar de buenos servicios médicos, porque no se le permite practicar un deporte, por no contar con los medios adecuados para su higiene en su estancia así como en donde recibe a sus familiares, también reclamó que no tener condiciones idóneas para lavar su uniforme, además se quejó de tortura física y mental, amenazas por lo que no puede conciliar el sueño.

Por eso y más Zhenli Ye Gon recurrió al recurso del amparo ante un juez federal