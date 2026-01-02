Se abren grietas en Barra Vieja, Guerrero, tras sismo de este viernes 2 de enero (VIDEO)

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió la costa de Guerrero este viernes 2 de enero, generando alarma entre habitantes y turistas. Aunque las autoridades de Protección Civil continúan evaluando daños estructurales, un fenómeno particular ha captado la atención en la zona de Barra Vieja: la aparición de extensas grietas en la franja de arena y zonas cercanas a la playa.

A través de redes sociales, usuarios han compartido videos donde se observan fisuras que atraviesan el suelo arenoso, algunas de ellas con expulsión de agua y sedimentos. Este tipo de afectación es característica de zonas costeras con subsuelo saturado de agua tras movimientos telúricos de intensidad considerable.

¿Qué significan estas grietas?

El fenómeno observado en Barra Vieja se conoce técnicamente como licuefacción de suelos.

Esto ocurre cuando el suelo, compuesto principalmente por arenas sueltas y saturadas de agua—como es el caso de las playas de Guerrero —, pierde su resistencia y rigidez debido a la intensa sacudida del sismo.



¿Cómo sucede? Durante el temblor

Durante El resultado: Al perder firmeza, el terreno se asienta, se desplaza lateralmente o se fractura, creando las grietas visibles en la superficie. En ocasiones, esta presión busca salida hacia arriba, generando pequeños "volcanes" de arena y agua.

Este fenómeno no indica necesariamente una falla geológica nueva, sino una reacción física del terreno arenoso ante la liberación de energía sísmica. No obstante, representa un riesgo para las construcciones cimentadas sobre este tipo de suelo, ya que pueden hundirse o inclinarse.

Se reportó que en Acapulco una fuga de gas en un negocio de plaza pérgolas, lo que hizo que se cerrara la Avenida Escénica del municipio para controlar la fuga. De igual manera, sobre esa misma avenida en escénica y en Calzada Pie de la Cuesta se reportaron derrumbes de piedras y tierra que fueron atendidos.