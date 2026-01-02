Sismo hoy en México activa alerta sísmica en CDMX; ¿de cuánto fue el temblor en Guerrero?

Tiembla en la CDMX hoy 2 de enero 2026. Esta mañana, en punto de las 7:58 horas, se sintió un sismo en la capital del país . El movimiento telúrico, de magnitud 6.5 tuvo su epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad superficial de 5 kilómetros.

#TenemosSismo #SASMEX 02 Ene 2026 07:58:23 hrs. sensor cercano en Costa de #Guerrero a 10 km al oeste de #SanMarcos — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) January 2, 2026

La activación de la alerta sísmica esta mañana motivó el desalojo preventivo de las sedes del Poder Judicial. Tanto trabajadores como servidores públicos siguieron las rutas de evacuación para resguardarse en los puntos de encuentro, reportándose una salida sin incidentes.

#Sismo | Durante el movimiento telúrico de esta mañana, personal del Poder Judicial evacuó sus oficinas como parte del protocolo de seguridad.



Funcionarios y trabajadores salieron de manera ordenada hacia puntos de reunión tras sonar la alerta sísmica.



Toda la información:… pic.twitter.com/r2B1kr6vz8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras el reciente sismo se pusieron en marcha los mecanismos de Protección Civil en toda la capital. El objetivo es realizar inspecciones detalladas y recorridos de vigilancia en las 16 alcaldías para garantizar la seguridad de los habitantes.

Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías.



Seguimos atentos y mantendremos informada a la población. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 2, 2026

VIDEOS: Afectaciones tras sismo de hoy en la CDMX

Se informa que, tras el sismo registrado esta mañana, hubo desprendimiento de plafones en el estacionamiento A del Hospital La Raza. En tanto, se informó que el ISSSTE se inició los protocolos de evaluación en todas las unidades, especialmente en Guerrero.

Tras sismo de esta mañana, en el Hospital la Raza, en el estacionamiento A, se registró la caída de plafones.



Vía: @PLATA11CDMX https://t.co/0GWmtF1BJ9 pic.twitter.com/4LoZC13KfJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Alcaldía Benito Juárez

Desde la alcaldía Benito Juárez, se reporta que el sismo se percibió con gran intensidad. En el cruce de Eje 8 y División del Norte, el inicio de este 2 de enero de 2026 se mantiene con baja actividad vehicular y peatonal.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo en CDMX: Muere señor de la tercera edad al evacuar su casa

Tras la activación de la alerta sísmica, los residentes de la zona desalojaron los edificios habitacionales siguiendo los protocolos de seguridad. Hasta el momento, no se reportan daños estructurales; sin embargo, se registra un corte en el suministro eléctrico que persiste desde hace aproximadamente 20 minutos.

#CDMX | En la alcaldía Benito Juárez, el movimiento telúrico de esta mañana se sintió fuerte.



📍 Zona: Eje 8 y División del Norte



Vecinos evacuaron edificios habitacionales tras sonar la alerta sísmica.



La colonia permanece sin energía eléctrica desde hace más de 20… pic.twitter.com/FwI73AQJxL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Precaución en #Guerrero



Tras el sismo en San Marcos, se reporta desprendimiento de tierra sobre la carretera nacional en Tierra Colorada.



⚠️ Autoridades llaman a extremar precauciones al transitar por la zona.https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/PYZeSXOtGn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante el movimiento telúrico de este 2 de enero, se captó el momento exacto en que diversos materiales se desprendieron de un inmueble ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Así se percibió el sismo en el Centro de la #CDMX⁣

⁣

El video publicado por Organilleros México compartió imágenes del movimiento de un edificio.⁣

⁣https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/7Qq4ubflc3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Se documentó la activación de los protocolos de emergencia en el Hospital Magdalena de las Salinas tras la alerta sísmica. El cuerpo médico y los pacientes realizaron un desalojo preventivo y regresaron a las instalaciones de forma ordenada una vez garantizada la seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo de 6.5 sacude CDMX: Cae plafón en Hospital La Raza; postes, árbol y semáforo se desploman en Benito Juárez

#Sismo | Así se vivió el movimiento telúrico dentro del Hospital Magdalena de las Salinas.



Médicos, pacientes y personal evacuaron de manera preventiva tras sonar la alerta sísmica, para luego reingresar con calma siguiendo protocolos de seguridad.https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/ek54Y7kZLU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Reporte de daños en Guerrero tras sismo de hoy

El sismo de este viernes recorrió siete estados del país con distintas fuerzas, pero el último reporte de protección civil trae alivio: tras activar los protocolos en Guerrero, la capital, Veracruz, Morelos, Jalisco y Oaxaca, no se han registrado víctimas ni heridos.

📰 #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻… pic.twitter.com/xzvTNLZo12 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 2, 2026

La tierra se movió en siete estados este martes con intensidades variadas, provocando la movilización inmediata de protección civil; sin embargo, tras el despliegue de seguridad en zonas como CDMX, Guerrero y Jalisco, el corte informativo confirma que no hay pérdidas humanas que lamentar.

Siete estados sintieron el temblor este viernes, pero la vigilancia de las autoridades en puntos clave como Oaxaca, Veracruz y Morelos ha concluido, de momento, con saldo blanco y sin reportes de personas lesionadas.

