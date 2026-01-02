Logo Inklusion Sitio accesible
Sismo hoy en México activa alerta sísmica en CDMX; ¿de cuánto fue el temblor en Guerrero?

Un sismo sacudió la CDMX esta mañana a las 7:58 horas, originándose en Guerrero. Se activó protocolos de Protección Civil.

Escrito por:  Ollinka Méndez

Tiembla en la CDMX hoy 2 de enero 2026. Esta mañana, en punto de las 7:58 horas, se sintió un sismo en la capital del país . El movimiento telúrico, de magnitud 6.5 tuvo su epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad superficial de 5 kilómetros.

La activación de la alerta sísmica esta mañana motivó el desalojo preventivo de las sedes del Poder Judicial. Tanto trabajadores como servidores públicos siguieron las rutas de evacuación para resguardarse en los puntos de encuentro, reportándose una salida sin incidentes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras el reciente sismo se pusieron en marcha los mecanismos de Protección Civil en toda la capital. El objetivo es realizar inspecciones detalladas y recorridos de vigilancia en las 16 alcaldías para garantizar la seguridad de los habitantes.

VIDEOS: Afectaciones tras sismo de hoy en la CDMX

Se informa que, tras el sismo registrado esta mañana, hubo desprendimiento de plafones en el estacionamiento A del Hospital La Raza. En tanto, se informó que el ISSSTE se inició los protocolos de evaluación en todas las unidades, especialmente en Guerrero.

Alcaldía Benito Juárez

Desde la alcaldía Benito Juárez, se reporta que el sismo se percibió con gran intensidad. En el cruce de Eje 8 y División del Norte, el inicio de este 2 de enero de 2026 se mantiene con baja actividad vehicular y peatonal.

Tras la activación de la alerta sísmica, los residentes de la zona desalojaron los edificios habitacionales siguiendo los protocolos de seguridad. Hasta el momento, no se reportan daños estructurales; sin embargo, se registra un corte en el suministro eléctrico que persiste desde hace aproximadamente 20 minutos.

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante el movimiento telúrico de este 2 de enero, se captó el momento exacto en que diversos materiales se desprendieron de un inmueble ubicado en el centro de la Ciudad de México.

Se documentó la activación de los protocolos de emergencia en el Hospital Magdalena de las Salinas tras la alerta sísmica. El cuerpo médico y los pacientes realizaron un desalojo preventivo y regresaron a las instalaciones de forma ordenada una vez garantizada la seguridad.

Reporte de daños en Guerrero tras sismo de hoy

El sismo de este viernes recorrió siete estados del país con distintas fuerzas, pero el último reporte de protección civil trae alivio: tras activar los protocolos en Guerrero, la capital, Veracruz, Morelos, Jalisco y Oaxaca, no se han registrado víctimas ni heridos.

La tierra se movió en siete estados este martes con intensidades variadas, provocando la movilización inmediata de protección civil; sin embargo, tras el despliegue de seguridad en zonas como CDMX, Guerrero y Jalisco, el corte informativo confirma que no hay pérdidas humanas que lamentar.

Siete estados sintieron el temblor este viernes, pero la vigilancia de las autoridades en puntos clave como Oaxaca, Veracruz y Morelos ha concluido, de momento, con saldo blanco y sin reportes de personas lesionadas.

