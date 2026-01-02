Así abandonó la presidenta Claudia Sheinbaum la mañanera durante el sismo de hoy 2 de enero (VIDEO)

La conferencia matutina de este 2 de enero de 2026 se vio interrumpida de manera abrupta. Justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum respondía a los cuestionamientos de la prensa, se escuchó la alerta sísmica. Mismo que fue de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

🚨🔔 Sismo interrumpe la mañanera



La alerta sísmica sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia del 2 de enero de 2026.



En transmisión en vivo se observó cómo detuvo su mensaje y evacuó el Salón de Tesorería siguiendo el protocolo de Protección Civil.… pic.twitter.com/Q4ZS7Pr8o5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Así reaccionó la presidenta ante el sismo hoy 2 de enero

En las imágenes de la transmisión en vivo, se observa el momento exacto en que la mandataria detiene su intervención al escuchar la alerta sísmica . Lejos de perder la compostura, Sheinbaum mantuvo la calma y se dirigió a los asistentes.

"Tranquilos, vamos a evacuar con calma... sigan las instrucciones de Protección Civil", se le escuchó decir fuera del micrófono mientras hacía una señal de pausa a los reporteros. De inmediato, personal de Ayudantía y Protección Civil se acercó al atril para guiarla hacia la salida de emergencia lateral de Palacio Nacional, protocolo establecido para salvaguardar a la presidenta.

Minutos después, tras la revisión estructural y el protocolo de seguridad, la Presidenta regresó para continuar con la conferencia y dar el reporte preliminar del sismo .

#Sismo | Cepropie interrumpe su transmisión de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la alerta sísmica en la CDMX.



Toda la información: https://t.co/0GWmtF29yH pic.twitter.com/PHofYUfbtL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

"Ya regresamos después de esta alerta de sismo . El sismológico Nacional da de manera preliminar un sismo de 6.5 grados. El epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero. Hablé con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ellos están citando al consejo de protección civil, hasta ahora parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar al reporte de Guerrero", mencionó la mandataria.

En el caso de la Ciudad de México, la presidenta dijo que en el primer sobre vuelo que hicieron a los helicópteros como protocolo, se informa que tampoco hay daños, "pero vamos a estar pendientes para seguir e informando", destacó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la capital, mencionó que se activaron los protocolos para realizar recorridos en las 16 alcaldías luego del temblor hoy 2 de enero.