Desde las playas de Acapulco: Video muestra cómo se sintió el sismo en Guerrero hoy 2 de enero; hay daños en hospital

Luego del fuerte temblor que se registró hoy 2 de enero en México, en redes sociales ya circulan los videos que muestran cómo se sintió el sismo en diferentes puntos de Guerrero, especialmente en las playas de la costa del estado.

El epicentro del movimiento se reportó en el municipio guerrerense de San Marcos, con una magnitud de 6.5, por lo que se sintió en buena parte del sur y centro del país. En Guerrero se reportaron daños menores en carreteras e inmuebles, pero hasta el momento se descartan afectaciones mayores.

Videos del sismo en Guerrero; hay daños

En Acapulco, cámaras de uno de los hoteles captaron el momento exacto en que inicia el movimiento telúrico; se puede observar cómo cambia el oleaje en el Puerto y se empieza a mover muy intensamente la cámara.

⚠️ Así se vivió en Acapulco el sismo magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero pic.twitter.com/kx62044r1Q — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 2, 2026

#Guerrero | En la carretera Cayaco–Puerto Marqués, tras el sismo de magnitud 6.5, la situación se mantiene cotidiana.



Trabajadores evacuaron de manera preventiva y regresaron a sus labores. Bomberos atienden un incendio por quema de basura clandestina en la zona.



✅… pic.twitter.com/ypS47QCHjr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Caen plafones en hospital de Acapulco; hay daños en carreteras

Entre las afectaciones ocurridas en Guerrero, en Acapulco se confirmó que dentro del Hospital Regional hubo vidrios rotos y caída de plafones. En estos momentos se están recorriendo el nosocomio para verificar si hay otros daños. Además, se reportaron daños en la Clínica Hospital de Chilpancingo.

#Guerrero | Tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, una plaza comercial en Chilpancingo resultó afectada.



🪟 Se reportan cristales rotos y daños en la fachada, únicamente materiales.



Autoridades ya verifican la zona; no hay personas lesionadas.



Con… pic.twitter.com/Z0g5qW62sz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Después del #Sismo en #SanMarcos, la carretera nacional Tierra Colorada, se desprende parte de la tierra sobre la carretera.

Tome precauciones. #Acapulco #Guerrero pic.twitter.com/7lRj6aT68P — Luis Alberto Herrera Pérez (@LuisAlbHerre) January 2, 2026

Actualizan reporte de daños en Chilpancingo, Guerrero, tras el sismo hoy:

Derivado del sismo de magnitud 6.5, en Chilpancingo se registran daños en el edificio plaza Guerrero donde se desprendió parte del revoque del frente y los costados, así como el desprendimiento de cristales, en tanto que en algunos negocios algunos ventanales se quebraron lo mimo que muebles de baño en la parte centro de la capital guerrerrense.

En la parte sur se registraron daños al cableado eléctrico, lo que interrumpió el servicio en algunas zonas. En la colonia Periodistas, parte de una barda se vino abajo sin que registraran daños a terceros.

Las autoridades del estado y municipio hasta el momento no reporta daños a la infraestructura urbana.

