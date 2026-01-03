Dos personas sin vida y 18 municipios afectados en Guerrero es el saldo del sismo de hoy 2 de enero

El sismo de magnitud 6.5, registrado la mañana de este viernes con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó un saldo de dos personas fallecidas, una en ese estado y otra en la Ciudad de México, además de al menos 12 personas lesionadas, de acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El temblor se sintió con fuerza en la región de la Costa Chica y activó la alerta sísmica en varias entidades del país, incluida la capital. Mientras autoridades realizaban recorridos de revisión, comenzaron a confirmarse los primeros daños y víctimas.

#CDMX | Colonia Tabacalera



Usuarios compartieron el momento en que un edificio de más de 20 pisos se sacudió con el sismo.



El agua de una piscina en la parte superior cayó hacia los pisos inferiores. Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc descartaron daños estructurales en el edificio.

Mujer muere tras sismo que provocó el colapso de su vivienda en Guerrero

En Guerrero, el sismo provocó el colapso de una vivienda en la comunidad de Las Minas, perteneciente al municipio de San Marcos. En el lugar murió Felícitas Villalba de León, quien se encontraba dentro de su domicilio al momento del temblor.

De acuerdo con los reportes, la construcción cedió de manera repentina, dejando a la mujer atrapada entre los escombros. A pesar de los esfuerzos de vecinos y autoridades, se confirmó su fallecimiento minutos después. Este hecho encendió las alertas en la zona, donde varias viviendas resultaron con daños estructurales .

¡Impresionante!



El sismo de esta mañana en Guerrero sorprendió a un hombre mientras estaba en su kayak en la laguna de Coyuca de Benítez.



En el video se observa cómo el movimiento telúrico provoca burbujas y agitación del agua.

Muere hombre al evacuar durante el sismo en CDMX

La segunda víctima mortal se registró en la Ciudad de México, donde un hombre de 67 años de edad perdió la vida mientras evacuaba su vivienda tras la activación de la alerta sísmica.

El sonido de la alarma sorprendió a miles de capitalinos. En la alcaldía Benito Juárez, un vecino identificado como Javier “N” salió de su departamento para ponerse a salvo, pero se desvaneció en el pasillo del área común del inmueble. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías tomaron conocimiento del caso y señalaron que la causa probable de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio, seguido de una caída. Paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Municipios con daños tras el sismo en Guerrero

En Guerrero, las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido a las afectaciones registradas en al menos 16 municipios. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las zonas con reportes de daños incluyen:

Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Malinaltepec, Ometepec, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán.

En varias de estas localidades se reportaron viviendas con grietas, caída de bardas y afectaciones en caminos, aunque hasta el momento no se han confirmado más víctimas mortales.

Pérdidas materiales e históricas



En San Marcos, Guerrero, epicentro del temblor de magnitud 6.5 que sacudió a gran parte de México, familias perdieron bienes materiales.



Hornos con más de 50 años de antigüedad se afectaron por el movimiento telúrico.

Autoridades mantienen recorridos y llamados a la prevención tras el sismo de hoy en Guerrero

Protección Civil informó que continúan los recorridos para evaluar daños y atender a las personas lesionadas. También se pidió a la población mantenerse atenta a la información oficial y revisar sus viviendas antes de regresar, especialmente en zonas donde el sismo se sintió con mayor intensidad.

El temblor recordó la importancia de seguir los protocolos de seguridad y de contar con planes familiares de protección civil, especialmente en regiones con alta actividad sísmica.