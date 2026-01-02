Un señor de 60 años de edad perdió la vida este viernes 2 de enero de 2026 cuando se encontraba evacuando su casa ante el sismo de magnitud 6.5 en la Ciudad de México (CDMX) .

El sonido de la alerta sísmica sorprendió a los capitalinos la mañana de este viernes, sin embargo, un vecino identificado como Javier "N", en la alcaldía Benito Juárez murió al momento de querer ponerse a salvo del sismo.

#AlMomento | Una persona pierde la vida al caer de las escaleras en un conjunto de departamentos en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.



Presuntamente, la víctima cayó de varios metros al desalojar la vivienda cuando tembló en la #CDMX.@PLATA11CDMX pic.twitter.com/eLEmTtQqmy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Vecino perdió el conocimiento durante sismo en CDMX

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado en la calle Obrero Mundial 920 esquina con 5 de febrero, en la colonia Álamos, muy cerca del Viaducto Miguel Alemán y San Antonio Abad.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio luego de recibir un reporte de una persona que perdió el conocimiento durante las labores de evacuación .

Adulto mayor cayó de las escaleras y perdió la vida

Cuando los policías llegaron, el guardia de seguridad del edificio contó que al momento del sismo, el señor Javier "N", quien vivía en el departamento 503, al bajar por las escaleras del segundo piso se cayó y quedó inconsciente.

Ante la situación, fueron solicitados los servicios médicos para su valoración y al lugar arribó la ambulancia llegando 695 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Paramédicos revisaron al señor de 60 años de edad y confirmaron que no tenía signos vitales. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX llegaron al sitio para el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente por este deceso.