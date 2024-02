Los mejores memes que dejaron los microsismos en CDMX, en pleno 14 de febrero “Día de San Valentín”

Durante la mañana de este miércoles 14 de febrero, la Ciudad de México despertó con dos microsismos que generaron momentos de tensión entre los capitalinos, pues se percibieron muy fuerte en varios puntos de la CDMX y esto generó una ola de memes por ser en pleno amanecer y con el Día de San Valentín bien presente.

Desde imágenes con bolillos en forma de corazón, hasta mensajes recordando la soledad de algunos de los capitalinos, la CDMX tomó con buen humor la sacudida de este miércoles, a pesar de que algunos lamentaron que este iba a ser el único movimiento que tuviera su cama en San Valentín.

Cabe mencionar que fueron dos sismos los que cimbraron a la Magdalena Contreras este 14 de febrero, el primero a las 6:42 de la mañana y con una magnitud de 2.8, pero con apenas 1 kilómetro de profundidad; mientras que el segundo microsismo fue un minuto después, de magnitud 1.8.

Los mejores memes por el sismo en San Valentín dentro de la CDMX

Nos despertó un sismo. Culpo a San Valentín pic.twitter.com/Ml7c9LjPFU — Daniela Salazar (@Danielasalbe) February 14, 2024

Cuando toca sismo // pero en 14 de febrero 👉🏽👈🏽 pic.twitter.com/FSDfGfxC2J — ⚡️Ziggy Starbucks ⚡️(Homoprogre’s Version) (@EmilioCadernMne) February 14, 2024

Cuando apenas comienza San Valentín y ya tenemos sismo...



Temblor... pic.twitter.com/0xSMlgM0hu — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) February 14, 2024

Nivel de soltería: lo único por lo que mi cama se sacudió este 14 de febrero es por el sismo horrible que acaba de pasar #temblor pic.twitter.com/ojE6CxIs0B — marthy 👩🏻‍🦰 (@mhaguilar97) February 14, 2024

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX por el temblor del 14 de febrero?

Por otro lado, vale la pena recordar el motivo por el que no suenan las alertas sísmicas en la CDMX ante este tipo de movimientos telúricos. La respuesta es simple, y es debido a que la Ciudad de México no tiene sensores para activar este tipo de alertas, ya que al ser con epicentro en la misma capital, su función sería nula.

“El tiempo de oportunidad que brinda la alerta sísmica, depende de la distancia que hay entre el lugar en donde se produce el temblor y la ciudad a alertar. Si la distancia es cero, no hay tiempo de anticipación”, señala en sus canales oficiales el Sistema de Alerta Sísmica de México (Sasmex).

Por este motivo, la CDMX no emite alerta sísmica cuando el epicentro es en la misma ciudad, ya que no tendría la función de prevenir el movimiento. En este caso, el epicentro de los sismos fue en la alcaldía Magdalena Contreras, y con apenas una profundidad de 1 kilómetro, por lo que no había forma de prevenir.