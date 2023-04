Temblor de hoy: magnitud 5.5 se registra en Puerto Escondido, Oaxaca

🔴 #Oaxaca: percibido fuerte en el municipio de Puerto Escondido; de manera ligera en el mpio. de Nundaco; no percibido por la población en región Cañada.



🟢#Guerrero: no percibido por la población en Acapulco de Juárez

🟢#CDMX: no percibido por la población, sin afectaciones