¿Sobre qué placa tectónica está Ciudad Hidalgo, Chiapas? Esto explica la actividad sísmica en la región

El fuerte sismo de 7.4 registrado esta mañana volvió a poner la mirada sobre el extremo sur de México; aunque el movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 135 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la pregunta que muchos se hacen es la misma, ¿por qué tiembla tanto en esta región?

La respuesta está bajo nuestros pies. Ciudad Hidalgo no solo es una de las localidades más australes del país, sino que además se encuentra cerca de una de las zonas tectónicas más activas de México, donde varias placas de la Tierra interactúan constantemente y generan una intensa actividad sísmica.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el terremoto ocurrió a las 8:48 horas, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento fue percibido en gran parte de Chiapas, además de Tabasco, Veracruz, Guatemala y El Salvador. Durante las horas posteriores se contabilizaron 91 réplicas, siendo la más intensa de magnitud 6.5.

Ciudad Hidalgo: el punto más al sur de México

Ciudad Hidalgo se localiza en el municipio de Suchiate, justo a un costado del río que divide a México y Guatemala. Con una población cercana a los 17 mil habitantes, esta ciudad es conocida por ser el punto más meridional del territorio mexicano y uno de los principales cruces fronterizos hacia Centroamérica.

Su ubicación geográfica también la convierte en una de las poblaciones mexicanas más cercanas a la zona donde ocurre la interacción entre importantes placas tectónicas del Pacífico.

Ciudad Hidalgo se encuentra mucho más cerca de ciudades sudamericanas como Bogotá o Quito que de Tijuana, reflejando la enorme extensión territorial del país y la posición estratégica de esta localidad chiapaneca.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.9 Loc 170 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 17:34:59 Lat 13.26 Lon -92.77 Pf 10 km pic.twitter.com/dnLYNPfJXc — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

¿Qué placa tectónica está debajo de Ciudad Hidalgo?

La región de Chiapas forma parte de una compleja zona de contacto entre varias placas tectónicas. En el sur del país convergen principalmente la placa de Cocos, la placa del Caribe y la influencia de la placa Norteamericana.

La placa de Cocos se desplaza lentamente por debajo del continente en un proceso conocido como subducción, acumulando enormes cantidades de energía durante años o incluso décadas. Cuando esa energía se libera de manera repentina, se producen sismos de gran magnitud como el registrado este viernes.

¿Por qué Chiapas registra tantos sismos?

La Tierra está formada por enormes bloques rígidos llamados placas tectónicas, que se desplazan lentamente sobre una capa más profunda y caliente del planeta. Aunque su movimiento apenas alcanza unos cuantos centímetros por año, el roce constante entre ellas genera tensión.

Cuando esa tensión supera la resistencia de las rocas, ocurre un rompimiento que libera energía en forma de ondas sísmicas.