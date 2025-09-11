Ni siquiera habían pasado 24 horas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa en la Ciudad de México, cuando la solidaridad ya comenzaba a florecer entre la tragedia. Lo que inició como una jornada marcada por el dolor, pronto se convirtió en un ejemplo de unión y apoyo.

Vecinos, voluntarios y hasta desconocidos se sumaron para llevar un poco de consuelo a las familias de las víctimas. Entre té, pan, tortas y hasta despensas, los gestos simples se transformaron en bálsamos de esperanza en medio de la desesperación.

Jóvenes solidarios llegaron al Puente de la Concordia, en Iztapalapa, con tortas y agua para regalar a policías y trabajadores que siguen en la zona cero tras la explosión de la pipa de gas que dejó muertos, heridos y decenas de autos calcinados.



Vía: @isidrocorro

Elvira ayuda en la tragedia de Iztapalapa desde Hidalgo

Elvira viajó desde Hidalgo para entregar desayunos a los familiares de los lesionados. Conmovida por lo ocurrido, aseguró que su impulso nació al pensar en su hijo, quien cruza a diario por la zona afectada. “Son escenas desgarradoras, nosotros venimos a tratar de ayudar”, dijo.

Mariana agradece en forma de gelatinas tras explosión de pipa

En el Hospital General de Zona 53 del IMSS, Mariana González regaló 40 gelatinas a médicos y familiares. Para ella, fue un acto de agradecimiento porque sus hermanas, que estudian cerca del lugar de la explosión, resultaron ilesas por un descuido que las retrasó. Además, reunió medicinas y vendas para apoyar a los heridos.

Enfermeras dejan el alma luego de la tragedia en Iztapalapa

En hospitales como el Ignacio Zaragoza del ISSSTE y el General de Tláhuac, enfermeras como Zahira Rojas llevaron víveres y palabras de aliento. Otros ciudadanos, como Johan, repartieron tortas, jugos y leche, mientras la policía capitalina donaba despensas y comida caliente.

La solidaridad no se detiene en #Iztapalapa.



Jóvenes enfermeras particulares llegaron a la zona cero del Puente de la Concordia para auxiliar con medicinas y vendas a trabajadores y vecinos.



También recorren hospitales para apoyar a los heridos tras la explosión de la pipa

En el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Liliana García donó pañales para la pequeña Jazlyn, una niña que sobrevivió gracias al sacrificio de su abuela. “Lo hacemos de todo corazón y con mucho amor”, expresó.

Un gesto de generosidad...



Personas llegaron al Centro Médico Nacional Siglo XXl a dejar comida y agua a los seres queridos de la pequeña Jazlin quien se encuentra hospitalizada.



Vía @grawperez

Los testimonios recogidos muestran que, en medio del dolor, los mexicanos encuentran la manera de unirse. Extraños se convierten en familia y la generosidad surge sin esperar nada a cambio.

Estos gestos sencillos se han convertido en un puente de empatía y fortaleza para quienes enfrentan una de las experiencias más difíciles de su vida. La tragedia en Iztapalapa, aunque dejó cicatrices, también evidenció que la solidaridad no conoce fronteras.