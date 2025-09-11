Este el estado de salud de la nieta de Alicia Matías tras la explosión en Iztapalapa; su abuela continúa grave

La bebé de 2 años y nieta de la señora Alicia Matías, continúa bajo atención médica en el Centro Médico Siglo XXI, después de haber resultado con quemaduras en manos, pies y rostro por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

Médicos confirmaron que la menor fue sometida a una cirugía y se mantiene estable, con buen pronóstico de recuperación. Mientras que su abuela, quien la protegió de las llamas, se reporta en estado muy delicado.

¿Cuál es el estado de salud de la abuelita que protegió a su nieta de la explosión en Iztapalapa?

Tras la operación, la bebé se reporta como fuera de peligro inmediato, aunque seguirá bajo vigilancia en los próximos días. Su evolución dependerá mucho de los cuidados hospitalarios, mientras tanto, permanece en la unidad de quemados.

Por su parte, Alicia de 49 años continúa en estado crítico en el Hospital Magdalena de las Salinas. La mujer sufrió quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo, luego de usarlo como escudo para proteger a la pequeña.

Sandra, hermana de la víctima, relató que el pronóstico médico es “muy bajo” debido a la gravedad de las lesiones. “Está en terapia intensiva, no hay manera de hacer injertos, pero tenemos fe en un milagro”, narró ante medios de comunicación.

Alicia se desempeñaba como checadora en una parada de autobuses que va a Santa Martha. El pasado miércoles, su turno terminaba a las 14:00 horas y aceptó cuidar a su nieta, sin imaginar que minutos después ocurriría la tragedia bajo el Puente de la Concordia.

Su historia se viralizó en redes sociales, luego de que circularan imágenes que muestran el momento en el que la mujer cargaba a su nieta tras la explosión. A pesar de las quemaduras visibles y la ropa destrozada por el fuego, nunca soltó a la pequeña, hasta qué policías llegaron a auxiliarlas.

¿Qué causó la explosión en Iztapalapa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que todo ocurrió a las 14:25 horas, cuando el tráiler con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP volcó, causando una fuerte explosión.

La onda expansiva afectó al menos a 32 vehículos que circulaban en la zona y dejó un saldo preliminar de 94 personas heridas. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que hasta el 11 de septiembre se habían confirmado ocho muertes.

Autoridades informaron que al corte del 11 de septiembre, 22 personas permanecen en estado crítico y con pronóstico no favorable, entre ellos el chofer de la unidad siniestrada.

¿Qué se sabe de las personas que murieron tras la explosión en Iztapalapa?

A más de 24 horas del flamazo, cifras oficiales apuntan a que 8 personas perdieron la vida, entre las víctimas se encuentran estudiantes y trabajadores que transitaban por la zona cuando las llamas los alcanzaron:

Por el momento, se tiene confirmación de:

