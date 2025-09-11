Solidaridad en medio de la tragedia: vecinos ayudan tras explosión en Puente de la Concordia

La tarde de este miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas de 49 mil 500 litros explotó en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El saldo fue devastador: tres personas fallecidas, 70 lesionados y 28 vehículos dañados, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Del total de heridos, 51 son hombres y 16 mujeres, algunos en estado grave. La funcionaria señaló que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX será la encargada de determinar las causas exactas de la explosión en Iztapalapa.

Vecinos de San Miguel Teotongo muestran su solidaridad

En medio de la tragedia, la solidaridad ciudadana se hizo presente. Vecinos de la colonia San Miguel Teotongo se organizaron para acudir a distintos hospitales donde fueron trasladados los lesionados.

Con alimentos e insumos médicos, familias enteras decidieron apoyar a las víctimas y a sus familiares. Catalina, una de las voluntarias, expresó: “Una tristeza muy grande para todos, como seres humanos venimos a apoyar”.

Llevaron tortas, café, pan y material médico al Hospital José María Morelos y Pavón, y posteriormente se trasladaron en al menos cinco vehículos a otros nosocomios donde hay pacientes heridos.

“Vamos a ir a llevarle a la demás gente que también está con la tragedia. Para eso estamos, para apoyar en lo que se necesite”, comentó Catalina

Policías se suman al apoyo a familiares de víctimas de la explosión de pipa de gas

Policías capitalinos regalaron café y comida a familiares de personas que se encuentran internadas en el hospital Rubén Leñero, tras sufrir quemaduras en la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

A este movimiento de solidaridad se suman varios doctores, médicos cirujanos, como Belinda Heridas, quien publicó en video en su cuenta de TikTok, en el que explica que brindará atención médica gratuita a todas las personas lesionadas en la explosión de la pipa de gas. Aclaró que solo será a víctimas con quemaduras agudas, no graves. Su consultorio se ubica en Villacoapa.

Apoyo también para los animales que fueron víctimas de la explosión en Iztapalapa

La ayuda no se limitó a las personas. El Hospital Golden Exotics Pets anunció que ofrecerá atención gratuita a las mascotas lesionadas por la explosión.

En un comunicado, el centro veterinario expresó: “Nos unimos al dolor y la preocupación de la comunidad. Si encuentran a una mascota lesionada, pueden traerla a nuestro hospital y nuestro equipo le brindará la atención necesaria”.

Este gesto refleja que la solidaridad también se extiende a los seres vivos afectados por la tragedia, recordando que en los momentos más difíciles, el cuidado mutuo y la empatía hacen la diferencia.

La explosión del Puente de la Concordia ha dejado dolor e incertidumbre, pero también mostró la capacidad de los ciudadanos para unirse y tender la mano a quienes más lo necesitan. Algunos llevaron en moto a los familiares de las víctimas a los hospitales, otros siguen repartiendo comida y bebidas.

Los gestos de apoyo, desde un café caliente hasta la atención médica para mascotas, envían un poderoso mensaje: en la adversidad, la solidaridad siempre prevalece.

