Vecinos colocan veladoras en puente de la Concordia tras la explosión de una pipa de gas LP

La tragedia de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México (CDMX), dejó una profunda herida en la comunidad. A pesar de que la vialidad ha sido reabierta y los vehículos calcinados han sido retirados, el recuerdo de las víctimas permanece. En un emotivo acto de solidaridad, vecinos de la zona han colocado veladoras en el lugar del accidente para honrar a los fallecidos y mostrar apoyo a los heridos.

#AlertaVialFIA | Cinco veladoras recuerdan a las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia: 4 muertos, 90 heridos y 32 autos dañados.



La vialidad ya fue reabierta y los vehículos calcinados retirados.



Cinco veladoras, dispuestas en el asfalto que hace solo unos días era escenario de la devastación, sirven como un conmovedor tributo. Cada una de ellas representa a una de las cuatro personas que perdieron la vida en el incidente y a las 90 que resultaron heridas.

Cabe señalar que la zona cero del puente de la Concordia poco a poco está volviendo a la normalidad tras la explosión de la pipa. Ya hay paso arriba y abajo del puente, además de que el gobierno capitalino trabaja en reparar luminarias dañadas por el fuego.

La solidaridad de los vecinos tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa

Tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el caos se apoderó de las calles, pero de inmediato, la comunidad respondió. Vecinos de la zona se unieron sin dudarlo, corriendo hacia la zona de desastre para ayudar a los heridos, quienes se encontraban con quemaduras graves. Incluso intentaron apagar el fuego con lo que tenían a la mano: tierra o agua.

Algunos de los vecinos se unieron para movilizar a los heridos a los hospitales más cercanos, donde se reportan que hay 90 heridos y hay familias que todavía buscan a sus seres queridos.

En este sentido, Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno capitalino, compartió una lista de las personas lesionadas y en dónde se encuentran. Asimismo, puso a la disposición el número 55 5683 2222 para más información de personas lesionadas.