Karen “N” y Nataly “N” son capturadas por el probable feminicidio de Margarita Ceceña en Morelos

El viernes 25 de septiembre de 2026, Karen Jaqueline "N" y Nataly "N" fueron arrestadas en Guerrero, acusadas por el presunto feminicidio de Margarita Ceceña en un ataque atroz ocurrido en julio de 2022 en Cuautla. La víctima fue rociada con gasolina y prendida fuego, perdiendo la vida a causa de las graves quemaduras.

Como resultado para su detención de estas dos presuntas feminicidas, fue mediante una acción coordinada entre diversas instituciones, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia,

Así como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la policía estatal de Guerrero, la Agencia de Investigación Criminal y las Fiscalías especializadas en feminicidio.

¿Cuándo sucedieron los hechos, sobre este lamentable suceso?

Los hechos tuvieron lugar el 1 de julio de 2022, cuando Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline "N" y Nataly "N", irrumpieron en el domicilio de Margarita Ceceña, amenazándola, golpeándola y finalmente prendiéndole fuego.

Tras el fatal incidente, Margarita Ceceña luchó por su vida en el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero lamentablemente después de 24 días, perdió la batalla.

La captura de las presuntas responsables de este acto de violencia extrema ha representado un paso significativo en la búsqueda de justicia para Margarita Ceceña y su familia.

Este caso refleja la importancia de la colaboración entre las autoridades para combatir la violencia de género y garantizar un entorno seguro para todas las mujeres.

#FiscalíaMorelosInforma📄DETENIDAS DOS PERSONAS PROBABLES RESPONSABLES DEL FEMINICIDIO DE MARGARITA SECEÑA, EN CUAUTLA



•A la víctima le rociaron gasolina y le prendieron fuego, en julio de 2022



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Así fue el último adiós de su familia a Margarita

El cuerpo de Margarita Ceceña, fue velado en la casa de su hermana en la colonia La Joya de Atlautenco, en Ecatepec, Estado de México (Edomex), Además de ser despedida por sus seres más cercanos días después del atentado.

"Fue directo a mi hija, solamente recuerdo que ellas venían contra mi y el hombre se dirigió a mi hija, cuando le arrojó el garrafón de gasolina a mi hija... Mi hermana gritaba y les decía que la prendieran y que prendieran los cerillos. En el momento que la prenden a ella, se regresan y prenden la tienda", recuerda su mamá Andrea Martínez, en entrevista con Azteca Noticias.