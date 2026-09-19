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¿Sonará la alerta sísmica en Jalisco hoy? Así será el simulacro en Guadalajara, Zapopan y otras regiones este 19 de septiembre

¡Atención, Jalisco! El simulacro en el estado está programado para las 12:00 horas del 19 de septiembre y te damos los detalles sobre el alertamiento para Guadalajara y otras regiones

¿Sonará la alerta sísmica en Jalisco el próximo 19 de septiembre?
¿Sonará la alerta sísmica en Jalisco el próximo 19 de septiembre? Así será el simulacro en Guadalajara, Zapopan y otras regiones.|X.

Escrito por: América López

Jalisco participa formalmente en el Segundo Simulacro Nacional, hoy sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), y la población se pregunta cómo sonará la alerta sísmica.

Las autoridades de Protección Civil confirmaron que la alerta sí resonará en la entidad, principalmente a través del sistema de radiodifusión celular, el cual emitirá un mensaje de texto acompañado de un sonido distintivo de alarma en los teléfonos móviles de la ciudadanía en Guadalajara, Zapopan y la Zona Metropolitana, además de los altavoces de inmuebles públicos y privados inscritos.

Sigue las últimas noticias del Simulacro Nacional 2026 EN VIVO

La hipótesis oficial: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el ejercicio preventivo se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. Este escenario simulado permitirá evaluar la capacidad de respuesta, la efectividad de las rutas de evacuación y los tiempos de repliegue de las dependencias estatales, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del interior de la entidad ante un impacto en la región occidente.

Alertas a celulares y protocolos en Guadalajara, Zapopan y municipios

El aviso masivo enviado a los dispositivos móviles no requerirá de conexión a internet, datos móviles ni saldo disponible, garantizando que el mensaje de prueba llegue de forma simultánea a millones de usuarios.

Las autoridades estatales instan a la población, empresas, comercios y comités de vecinos en municipios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga a registrar previamente sus inmuebles en la plataforma oficial de la UEPCBJ para poner a prueba sus planes internos de protección civil, verificar tiempos de desalojo e identificar a personas que requieran asistencia prioritaria durante una emergencia real.

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