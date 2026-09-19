¿Sonará la alerta sísmica en Jalisco hoy? Así será el simulacro en Guadalajara, Zapopan y otras regiones este 19 de septiembre

Jalisco participa formalmente en el Segundo Simulacro Nacional, hoy sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), y la población se pregunta cómo sonará la alerta sísmica.

Las autoridades de Protección Civil confirmaron que la alerta sí resonará en la entidad, principalmente a través del sistema de radiodifusión celular, el cual emitirá un mensaje de texto acompañado de un sonido distintivo de alarma en los teléfonos móviles de la ciudadanía en Guadalajara, Zapopan y la Zona Metropolitana, además de los altavoces de inmuebles públicos y privados inscritos.

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La hipótesis oficial: Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el ejercicio preventivo se desarrollará bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla. Este escenario simulado permitirá evaluar la capacidad de respuesta, la efectividad de las rutas de evacuación y los tiempos de repliegue de las dependencias estatales, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y las regiones del interior de la entidad ante un impacto en la región occidente.

Esta mañana, en rueda de prensa, presentamos más detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 e invitamos a la población, especialmente a las familias, a sumarse a este importante ejercicio.



Este año, al realizarse por primera vez en sábado, tenemos una gran oportunidad: llevar… pic.twitter.com/YDA7KM9CFJ — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 1, 2026

Alertas a celulares y protocolos en Guadalajara, Zapopan y municipios

El aviso masivo enviado a los dispositivos móviles no requerirá de conexión a internet, datos móviles ni saldo disponible, garantizando que el mensaje de prueba llegue de forma simultánea a millones de usuarios.

Las autoridades estatales instan a la población, empresas, comercios y comités de vecinos en municipios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga a registrar previamente sus inmuebles en la plataforma oficial de la UEPCBJ para poner a prueba sus planes internos de protección civil, verificar tiempos de desalojo e identificar a personas que requieran asistencia prioritaria durante una emergencia real.

