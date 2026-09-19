Simulacro Nacional 2026 EN VIVO: Esto ocurre en los estados como parte de los protocolos de prevención
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano se activará este 19 de septiembre durante el Simulacro Nacional 2026 con hipótesis de temblor y te decimos los lugares en los que sonará
En la conmemoración de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, hoy se realiza un ejercicio de protección civil para que la población esté preparada en caso de una emergencia. En Azteca Noticias te compartimos a qué hora sonará la alerta sísmica y las últimas noticias en vivo sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026 hoy.
¿A qué hora es el simulacro de sismo este 19 de septiembre?
El simulacro de temblor se llevará a cabo de manera oficial en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el cual se activarán los protocolos de evacuación y los altavoces autorizados en las entidades participantes.
Tiembla en Oaxaca HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: Reporte en vivo
EN VIVO Simulacro Nacional 2026: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica hoy 19 de septiembre?
Familias y visitantes evacuan a zonas seguras en Aztlán Parque Urbano tras activación de la alerta sísmica
Aztlán Parque Urbano, ubicado en el Bosque de Chapultepec, se sumó a las acciones del Segundo Simulacro Nacional 2026 al sonar la alerta a las 12:00 horas, detonando además la notificación en telefonía celular de los asistentes.
Con las atracciones detenidas de manera preventiva, el personal de brigadas guio a familias y niños hacia los puntos de reunión señalizados en verde dentro de la instalación, evaluando la respuesta operativa y las medidas de prevención del espacio ante una eventualidad sísmica.
Suena la Alerta Sísmica en la Ciudad de México por el Segundo Simulacro Nacional 2026
La Alerta Sísmica comenzó a sonar en toda la Ciudad de México con motivo del Segundo Simulacro Nacional 2026. Con la activación del altavoz en los altavoces capitalinos, cuerpos de seguridad, gestión integral de riesgos y bomberos pusieron en marcha los protocolos de revisión y atención en las 16 alcaldías para evaluar la capacidad de respuesta y evacuación ante una emergencia real.
#AlMomento 📢 SE ACTIVA ALERTA SÍSMICA por #SegundoSimulacroNacional2026.— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 19, 2026
En coordinación con @SSC_CDMX, @SGIRPC_CDMX y @Bomberos_CDMX, iniciamos protocolos de atención y revisión en #CDMX. Estamos atentos a sus reportes y emergencias en el ☎️#911CDMX, que opera el #C5CDMX.…
Corte vial en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente por aterrizaje de helicóptero Cóndor en simulacro
Considera que durante el segundo simulacro nacional se realizará el descenso de un helicóptero “Cóndor” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Por lo que se realizarán cortes viales en el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente para las maniobras del helicóptero, se recomienda utilizar alternativas viales.
¿Qué hacer si te toca el Simulacro Nacional en el Metro CDMX?
Las autoridades del Metro CDMX recordaron a la población que el simulacro del 19 de septiembre también se realizará en sus instalaciones.
En cuando suene la alerta sísmica, los trenes en estaciones detendrán su marcha y los usuarios deberán de permanecer al interior. Las personas en andenes deberán replegarse a las paredes. Todas las personas tendrán que esperar a las instrucciones del personal el Sistema de Transporte Colectivo en todo momento.
Sigue las últimas noticias EN VIVO del Metro CDMX hoy 19 de septiembre
Recuerda que hoy al mediodía se realizará el #SegundoSimulacroNacional 2026. Si te encuentras en el @MetroCDMX, conserva la calma y sigue las instrucciones del personal cuando se active la alerta sísmica o te indiquen el inicio del ejercicio.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 19, 2026
En seguimiento a los lineamientos de… pic.twitter.com/cUt3KvGJsf
¿En qué estados va a sonar la alerta sísmica hoy?
En punto de las 12:00 horas, cuando inicie el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, la alerta sísmica sonará en 23 mil altavoces de México, dostribuidos en los siguientes estados:
- Ciudad de México
- Estados de México
- Chiapas
- Guerrero
- Chiapas
- Morelos
- Oaxaca
- Tlaxcala
¿Cuánto tiempo falta para que inicie el Simulacro hoy 19 de septiembre?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX recordó a la población que faltan dos horas para que inicie el Segundo Simulacro Nacional 2026.
Justo al mediodía se activará el Sistema de Alertamiento Sísmico en los altavoces de la capital y celulares, así como en otros estados de la república.
📢🦺 ¡Los simulacros salvan vidas!— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 19, 2026
Participa en el Segundo Simulacro Nacional 2026.
En punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.
En #LaCapitalDeLaTransformación, #TrabajandoJuntos por una #CiudadPreparada, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza… pic.twitter.com/msWHhg6UHG
Visita: Así sonará y se verá la alerta que llegará a tu celular por el Simulacro Nacional
¿Sonará la alerta sísmica en celulares con línea telefónica suspendida?
La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) confirmó que, al tratarse de un protocolo esencial de protección civil que utiliza tecnología de difusión celular, los celulares SÍ recibirán la alerta sísmica y emitirán el sonido de emergencia en sus pantallas sin importar si la línea se encuentra suspendida por falta de registro de datos personales. Así no te preocupes por eso.
Cruz Roja hace sonar sus sirenas por el 19 de septiembre
En punto de las 7:19 de la mañana, las sirenas de las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana en Polanco sonaron como parte del homenaje por el 19 de septiembre, una fecha marcada por los terremotos de 1985 y 2017.
El horario no fue elegido al azar. Las 7:19 horas corresponden al momento en que ocurrió el terremoto de 1985, uno de los movimientos telúricos más devastadores registrados en la Ciudad de México.
Lee también: Cómo el terremoto de 1985 reconfiguró el mapa poblacional de México: éxodo hacia el interior del país
Desde las instalaciones de la Cruz Roja, paramédicos, rescatistas y personal de emergencia participaron en este momento de memoria para recordar a las personas que perdieron la vida y reconocer a quienes participaron en las labores de rescate y atención de víctimas.
Tiembla en pleno 19 de septiembre
Durante la madrugada de este sábado 19 de septiembre se registró un temblor de magnitud 4.0. El sismo tuvo epicentro en Salina Cruz, Oaxaca, a las 2:19 de la madrugada.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 65 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 19/09/26 02:19:55 Lat 15.64 Lon -94.96 Pf 17 km pic.twitter.com/CBCSmrevwR— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 19, 2026
Hipótesis del Segundo Simulacro Nacional 2026 para la CDMX y la zona centro del país
La hipótesis para este Segundo Simulacro Nacional 2026 es un sismo con magnitud de 7.7, una profundidad de 67 kilómetros y un epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla.
Los estados participantes de la zona centro son 14 y se activarán los altavoces públicos y, por primera vez, se enviará un mensaje de alerta sonora masiva a teléfonos celulares.
No te pierdas: Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿En qué estados va a sonar la alerta sísmica este 19 de septiembre?
¿Cómo llegará la alerta sísmica a los celulares?
La notificación de la alerta sísmica llegará de manera masiva a los dispositivos móviles mediante un mensaje de texto acompañado de un sonido fuerte. Dicho aviso incluirá explícitamente la leyenda "ESTO ES UN SIMULACRO: mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas" para prevenir confusiones.
¿Bajar corriendo o quedarte en tu lugar durante un #temblor? 🏢👇— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026
Te decimos cómo aplicar la regla de los pisos este #SimulacroNacional 2026 para actuar a tiempo.
Conoce los detalles.
👉 https://t.co/I2WooWbBBr pic.twitter.com/ZcyT01GqAa