Simulacro Nacional 2026 EN VIVO: Esto ocurre en los estados como parte de los protocolos de prevención

En la conmemoración de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, hoy se realiza un ejercicio de protección civil para que la población esté preparada en caso de una emergencia. En Azteca Noticias te compartimos a qué hora sonará la alerta sísmica y las últimas noticias en vivo sobre el Segundo Simulacro Nacional 2026 hoy.

¿A qué hora es el simulacro de sismo este 19 de septiembre?

El simulacro de temblor se llevará a cabo de manera oficial en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el cual se activarán los protocolos de evacuación y los altavoces autorizados en las entidades participantes.

Tiembla en Oaxaca HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: Reporte en vivo