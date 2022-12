Balacera en Guaymas, Sonora impide posada en kínder

En el piso, cubriéndose con sus bracitos la cabeza, es como terminaron estos pequeños de la escuela primaria “15 de Septiembre” ubicada en Guaymas, Sonora, al registrarse detonaciones por arma de fuego, a unos cuantos metros del plantel educativo.

Los pequeños, donde también se encuentra un kínder, estaban disfrutando de su posada y festival navideño. Pero los disparos irrumpieron estos felices momentos.

Un hecho lamentable.



Una balacera en #Guaymas, #Sonora, impidió que se realizara una posada en un kínder. El saldo del enfrentamiento fue de dos personas sin vida. pic.twitter.com/Lh9dMwM5PS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2022

“Fueron triques, porque yo iba bajando del trineo, ahhhh ya ven eran triques, yo tiré los triques, porque tengo que tirarlos antes de bajar del trineo para que ustedes no me vean... -Ah con razón se asustaron Santa”, se escuchaba cantar a los menores minutos antes de los disparos.

Minutos después, arribaron algunos padres de familia, preocupados por la situación.

“Yo no me di cuenta, andaba acarreando las pizzas del salón de mis nietos, pero los maestros iban a bailar y todo... No alcanzaron, No, se acababan de meter dice el director cuando, pero todos están a salvo, nomás una crisis nerviosa de unos niños y ya”, declaró la abuela de dos de los estudiantes.

Los menores no corrieron peligro



Autoridades confirmaron que no se vulneró ni la seguridad del plantel ni la de los menores.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se registran detonaciones por arma de fuego en ese sector de Guaymas.

“Yo tengo dos nietos en primero y cuarto, ¿Cuántas veces ha pasado esto?, digo en segundo y cuarto, pues ya van como tres veces, como tres o cuatro veces ya, y en el mismo lugar, ¿Cuándo sucedió la balacera estaban afuera?, No, se acababan de meter”

Al lugar de los hechos arribaron autoridades de los tres niveles de gobierno y confirmaron que se presentaron detonaciones de arma de fuego contra una vivienda abandonada, que posiblemente se utiliza para el consumo de drogas.